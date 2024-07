Der frühere Fußball -Nationalspieler Jérôme Boateng ist erneut wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das Landgericht München I sieht es zwar als erwiesen an, dass der 35-Jährige seine Ex-Freundin und Mutter der gemeinsamen Zwillingstöchter im Karibikurlaub angegriffen hat. Die Kammer um Richterin Susanne Hemmerich verhängte aber lediglich eine Geldstrafe unter Vorbehalt. Das heißt, nur, wenn Boateng sich innerhalb einer Bewährungszeit von einem Jahr erneut etwas zu schulden kommen lässt, muss er 40 Tagessätze à 5000 Euro, also insgesamt 200 000 Euro, zahlen. Andernfalls gehen ausschließlich 100 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen. Boateng wirkte erleichtert, er lehnte sich in seinem Stuhl auf der Anklagebank zurück und folgte der einstündigen Erklärung der Richterin. Sein Verteidiger Leonard Walischewski lächelte und nickte.

Als Bewährungsauflage für Boateng legte die Richterin fest, dass er jeweils 50 000 Euro an eine Jugenstiftung und eine Münchner Kinderklinik zahlen muss. Denn, so die Richterin: „Die Leidtragenden in diesem Verfahren sind die Kinder.“ Boateng hat 13-jährige Zwillingstöchter und einen Sohn.

Richterin Susanne Hemmerich sagte: „Von dem Vorwurf des notorischen Frauenschlägers ist nach dieser Hauptverhandlung gar nichts übrig geblieben.“ Boateng und seine Ex hätten eine langjährige „toxische Beziehung“ geführt, so die Juristin. Der Übergriff Boatengs auf seine Ex-Freundin in einem Karibikurlaub 2018 sei das Ergebnis dieser Beziehung von wechselseitigen körperlichen Übergriffen und Beleidigungen zwischen Boateng und seiner Ex-Freundin, sagte die Richterin.

„Wir haben hier nicht den schlimmen Frauenschläger, als der er ins Verfahren eingeführt wurde. Wir haben hier jemanden, der in einer Beziehung über Gebühr ausgerastet ist. Und für genau solche Fälle ist die Verwarnung mit Strafvorbehalt gemacht.“ Das Gericht habe keine Veranlassung anzunehmen, dass Boateng rückfällig würde, seitdem er aus dieser Beziehung raus ist. Der Profifußballer sei durch die lange Verfahrensdauer von sechs Jahren erheblich bestraft, zudem würde die „mediale Vorverurteilung“ sein ganzes weiteres Leben bestimmen, findet die Richterin. „Wir wollen ihm helfen, dass die mediale Hetzjagd auf ihn aufhört.“

Es ist für Boateng die dritte Verurteilung. In zwei vorherigen Prozessen 2021 und 2022 war er jeweils zu Millionenstrafen verurteilt worden – doch beide Urteile waren wegen Rechtsfehlern aufgehoben worden.

Nun könnte Boateng binnen einer Woche Rechtsmittel einlegen, es wäre das dritte Mal. Sollte die höhere Instanz, das Bayerische Oberste Landesgericht, bei einer Überprüfung Rechtsfehler finden, würde sie es erneut an eine andere Kammer des Landgerichts München verweisen und die Beweisaufnahme würde zum vierten Mal von vorne losgehen. In seinem letzten Wort hatte Boateng allerdings gesagt, dass er „müde“ sei.

Boateng hat bestritten, seine Ex-Partnerin geschlagen und mit Gegenständen beworfen zu haben. Er sprach von einer „Rangelei“. Die Ex-Freundin hatte die langjährige Beziehung selbst als „toxisch“ bezeichnet. Seit zehn Jahren streiten beide auch um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder; derzeit hat Boateng das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Mädchen.

Die Staatsanwaltschaft hatte im dritten Prozess eine Geldstrafe in Höhe von 160 Tagessätzen à 7000 Euro, also insgesamt 1,12 Millionen, gefordert wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung.

Boatengs vierter Verteidiger Leonard Walischewski hatte sich für eine „moderate Geldstrafe“ oder eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage ausgesprochen. In seinem Schlussplädoyer hatte der Anwalt gesagt, das „Narrativ des Frauenschlägers Boateng wurde von der Nebenklage nur erfunden, um den Angeklagten mundtot zu machen“. Nebenklagevertreterin Carolin Lütcke entgegnete in ihrem, Boateng lasse das „Narrativ der angeblichen Opferrolle“ an die Medien „verteilen“.