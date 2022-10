In einem Rechtsgespräch hat der Richter einen sogenannten Deal in Aussicht gestellt, um den Prozess abzukürzen. Boateng lehnt ab - mit Verweis auf sein Gewissen.

Von Lena Kampf und Jana Stegemann

Vor dem Landgericht München I hat ein neuer Prozess gegen den langjährigen Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng mit einem Rechtsgespräch begonnen. 40 Minuten hatte sich der Vorsitzende Richter Andreas Forstner mit Boatengs Verteidigern, der Staatsanwältin und der Vertreterin der Nebenklägerin Sherin S. hinter verschlossenen Türen besprochen.

Richter Forstner sagte im Anschluss, dass Staatsanwaltschaft und Nebenklage einem "Deal" zustimmen würden; nun sei es an Boateng zu entscheiden. "Ich kann ihnen nur empfehlen, sich den Vorschlag gut durch den Kopf gehen zu lassen", so Forstner. Seiner Meinung nach könne das Verfahren dadurch "möglichst unproblematisch und ohne großen Aufwand", aber dennoch "sachgerecht" beendet werden und würde allen Parteien ein "umfangreiches und ungutes Verfahren ersparen".

Doch nach kurzer Besprechung mit seinen Anwälten ließ Boateng über seinen Verteidiger Peter Zuriel mitteilen, dass er das Angebot nicht annehmen werde, weil es "mit seinem Gewissen" nicht vereinbar sei. Nun wird die Beweisaufnahme normal fortgesetzt.

Für den Nachmittag ist die Aussage von Boatengs Ex-Freundin Sherin S. geplant, die als mutmaßliche Geschädigte in dem Verfahren auftritt. Der Fußballer selbst will nicht zur Sache aussagen, sondern ließ über seine Anwälte eine kurze Erklärung verlesen. "Er bestreitet strafbares Tun, wird sich ansonsten aber nicht zur Sache äußern", hieß es vor dem Landgericht.

"Berufungen gegen seine Urteile haben wir so gut wie nie"

Boateng, der zehn Jahre lang beim FC Bayern spielte und heute bei Olympique Lyon unter Vertrag ist, steht bereits zum zweiten Mal wegen Körperverletzung und Beleidung vor Gericht. Im vergangenen Jahr hatte das Amtsgericht München ihn deshalb in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Der Richter sah es damals als erwiesen an, dass Boateng seine Ex-Freundin, die auch die Mutter der gemeinsamen Zwillingstöchter ist, bei einem Karibik-Urlaub im Jahr 2018 geschlagen und beleidigt hat. Weil Boateng, der die Vorwürfe bestreitet, die Staatsanwaltschaft und auch die Nebenklage Berufung eingelegt haben, wird nun erneut verhandelt.

Das Amtsgericht hatte damals eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 000 Euro verhängt. 30 000 Euro sind zwar der höchstmögliche Tagessatz, weil dieser sich immer am Verdienst des Beschuldigten orientiert, doch Boateng ist damit nicht vorbestraft. Erst ab 90 Tagessätzen gilt man als vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft, die von gefährlicher Körperverletzung ausgeht, hatte in dem Verfahren eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren und eine Geldauflage von 1,5 Millionen Euro gefordert, Boatengs damaliger Verteidiger Kai Walden einen Freispruch.

Richter Forstner hatte zu Beginn des Berufungsprozesses deutlich gemacht, dass er dieses Urteil des Amtsrichters Kai Dingerdissen für fundiert und überlegt hält, ein ungewöhnlicher Vorgang in einem Berufungsprozess: "Herr Boateng, da hatten Sie einen Richter, der weiß, was er tut und entscheidet. Berufungen gegen seine Urteile haben wir so gut wie nie. Er mag eigen sein, hat aber schon ein gewisses Gespür." Für den neuen Prozess sind zwei Tage angesetzt. Das Urteil soll voraussichtlich an diesem Freitag fallen.