Von Kerstin Lottritz

An diesem Montagmorgen brauchte man Glück, um zu sehen, wie sich der Mond am Himmel blutrot färbte. In Deutschland überschnitt sich das kosmische Schattenspiel in den frühen Morgenstunden mit dem Sonnenaufgang. Deshalb konnte man hier nur den ersten Teil beobachten. Noch vor Mitte der Finsternis ging der Mond bei uns wieder unter.

Detailansicht öffnen (Foto: Martin Bernetti/AFP)

Beste Bedingungen, um das Phänomen der Mondfinsternis an diesem Morgen zu beobachten, hatte man etwa in Santiago de Chile. Die Erde schiebt sich dabei zwischen Mond und Sonne, der Mond steht also im Kernschatten der Erde. Anders als der Name des Naturschauspiels vermuten lässt, erscheint der Mond dann nicht finster, sondern rötlich gefärbt.

Detailansicht öffnen (Foto: Emrah Gurel/AP)

Wie aus dem Lehrbuch über Blutmonde erschien der Mond im Südosten der Türkei. Kupferfarben leuchtete er über der historischen Altstadt von Mardin. Der Grund für die rötliche Färbung: Das durch die Erdatmosphäre fallende Sonnenlicht wird nach innen gebrochen. Dabei werden überwiegend die kurzwelligen blauen Anteile durch Streuung geschwächt. Die langwelligen roten Anteile erreichen den Mond jedoch noch, daher bleibt er schwach sichtbar. Die rötliche Färbung des Mondes ist allerdings nur bei einer totalen Mondfinsternis sichtbar.

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Michael/dpa)

In Dresden immerhin war der Untergang des Mondes hinter der Frauenkirche als partielle Mondfinsternis zu sehen. Bereits um 5.35 Uhr ging in der Mitte Deutschlands die Sonne wieder auf. Die Mondfinsternis zeigte sich daher hier nur wenige Momente.

Detailansicht öffnen (Foto: Juan Karita/AP)

Mit bloßem Auge das Schauspiel zwischen Mond, Erde und Sonne zu beobachten, macht den besonderen Reiz einer Mondfinsternis aus. In vielen Orten auf der Welt hatten Menschen versucht, am nächtlichen Himmel den Weg des Mondes in den Kernschatten der Erde zu verfolgen. Die Schaulustigen hier in La Paz in Bolivien fotografierten den rötlichen Mond mit ihren Handys.

Detailansicht öffnen (Foto: Luis Robayo/AFP)

Wer das richtige Equipment hat, stellte es in dieser Nacht draußen auf. So wie hier in Buenos Aires wurden einige Menschen mit ihren Teleskopen fast zu Mondanbetern.

Detailansicht öffnen (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Auch in Moskau zeigte sich der rötlich schimmernde Mond in seiner ganzen Pracht. Nur ein paar vorbeiziehende Wolken trübten für kurze Zeit den Blick.

Detailansicht öffnen (Foto: Ringo H.W. Chiu/dpa)

Obwohl es mehrere Male im Jahr zu einer Mondfinsternis kommt, ist sie nicht immer gleich gut zu beobachten. Die Tageszeit wie auch die unterschiedlichen Zeiten des Mondauf- und -untergangs spielen dabei eine Rolle. Die nächste Mondfinsternis, die in Deutschland wirklich perfekt zu sehen sein wird, findet den Berechnungen von timeanddate.com erst am 20. Dezember 2029 um 22.43 Uhr statt.