Es ist der vielleicht meistbeachtete Prozess in Deutschland: der sogenannte Block-Prozess. Verhandelt wird über eine Kindesentführung in der Silvesternacht 2023/24 – und die Frage: Hat die Mutter, Christina Block, zwei ihrer eigenen Kinder entführen lassen?

Jana Stegemann begleitet den Prozess für die SZ. Auch am Freitag, als ein mutmaßlicher Entführer, Tal S., ein umfangreiches Geständnis abgegeben hat. Sie berichtet aus dem Gerichtssaal und zu den Hintergründen des Prozesses.

Weitere Nachrichten: US-Gericht: Die meisten Trump-Zölle sind rechtswidrig; Arbeitsministerin Bas: 2026 Nullrunde für Bürgergeldempfänger.

Zum Weiterhören und -lesen:

Die „Das Thema“-Folge: „Zehn Jahre ‚Wir schaffen das‘: Neue Heimat“ hören Sie hier.

Den Text von Jana Stegemann zum Block-Prozess aus dem Gerichtssaal lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Jana Stegemann

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.