Im Prozess um die Entführung der beiden jüngsten Kinder von Christina Block, 52, hat ein mutmaßlich an der Tat beteiligter Mann ein Geständnis abgelegt. Der 36-jährige Israeli erklärte, dass er die Kinder aus Dänemark nach Deutschland gebracht habe. „Ich werde über den Fall mehr erzählen“, sagte der Angeklagte.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in der Silvesternacht 2023/24 gemeinsam mit weiteren Beteiligten den damals zehn Jahre alten Jungen und das 13-jährige Mädchen, die Kinder von Christina Block, gewaltsam aus der Obhut des Vaters in Dänemark entführt zu haben.

Der 36-Jährige ist neben der Hamburger Unternehmerin und einem Anwalt der Block-Gruppe der dritte Hauptangeklagte. Er sagte, er habe in Israel für einen staatlichen Energieversorger als Ermittler im Kampf gegen Stromdiebstahl gearbeitet und privat immer Kampfsport getrieben. Über einen Freund habe er Kontakt zu dem Chef der Sicherheitsfirma bekommen, die die Block-Kinder entführt haben soll. Er habe sich bereiterklärt, bei einer Aktion zur „Rettung“ der Kinder mitzumachen. Dabei sei es ihm nicht um das in Aussicht gestellte Geld gegangen. „Helfen war meine Motivation“, erklärte er.

Über die Tatnacht berichtete der Mann: „Die Kinder versuchten uns zu schlagen, zu verprügeln, sie versuchten abzuhauen. Glauben Sie mir, als Mensch, der gerade kommt, um jemanden zu retten, das macht keinen Spaß, so ein Benehmen zu erfahren.“ Es sei alles „ziemlich unangenehm“ gewesen.

Weiter erklärte der Mann vor Gericht, der Vater der Kinder habe „neutralisiert“ werden sollen. Er entschuldigte sich beim Vater der Kinder, der an diesem Donnerstag aber nicht im Gerichtssaal anwesend war: „Ich hatte keine Absicht, ihn zu verletzen. Ich weiß, ich habe ihn schon verletzt, auch körperlich.“ Als der Vater am Boden lag, habe er gesehen, dass seine Begleiter die Kinder schon in ein Auto gebracht hatten, sagte der Angeklagte. Dann sei er selbst zu einem Auto gesprintet. Die Fahrzeuge seien zu einem Wald an der deutsch-dänischen Grenze gefahren. Anwalt Philip von der Meden erklärte für seinen Mandanten, Blocks Ex-Ehemann nehme die Entschuldigung an. Auch bei den Kindern entschuldigte der Angeklagte sich.

Der 36-jährige Israeli war Ende September vergangenen Jahres auf Zypern verhaftet worden und sitzt seit November in Hamburg in Untersuchungshaft. Christina Block wies vor Gericht in einer langen und detaillierten Erklärung den Vorwurf zurück, sie habe die Entführung ihrer Kinder in Auftrag gegeben.

Christina Block ist Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette „Block House“, Eugen Block. Sie kämpft seit Jahren um das Sorgerecht für ihre beiden jüngsten Kinder. Im August 2021 hatte ihr in Dänemark lebender Ex-Mann Stephan Hensel, 51, sie nach einem Wochenendbesuch bei sich behalten. Das Hanseatische Oberlandesgericht sprach der Mutter das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht zu. Ihren Anspruch konnte Block aber nicht bei der dänischen Justiz durchsetzen. Nach der Entführung blieben der Junge und das Mädchen nur wenige Tage bei der Mutter. Das Oberlandesgericht entschied aufgrund eines Eilantrags des Vaters, dass ihm die Kinder zurückgegeben werden müssen.