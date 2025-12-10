Der Chef eines israelischen Sicherheitsunternehmens, der die Entführung der Block-Kinder laut Staatsanwaltschaft organisiert haben soll, hat im Prozess als Zeuge ausgesagt. Der 68-Jährige schilderte das erste Treffen mit der Angeklagten Christina Block in einem italienischen Restaurant in Hamburg im Januar 2023. Dabei habe Block die Situation ihrer Kinder erklärt. „Es war ein ganz emotionales Meeting“, sagte der Zeuge vor dem Landgericht Hamburg nach Angaben einer Übersetzerin. In Anwesenheit des Anwalts der Block-Familie sei er gebeten worden, einen Plan zu erarbeiten. Er habe Daten sammeln sollen, die im Sorgerechtsstreit helfen könnten, die Kinder zurückzubringen.

Dem Mann wird vorgeworfen, die Rückholaktion gemeinsam mit weiteren Beschuldigten im Auftrag von Block organisiert und vollzogen zu haben. Er ist aber in diesem Prozess kein Angeklagter. Für die Vernehmungen in Deutschland bekam er sicheres Geleit.

Seine Aussage war mit großer Verspätung gestartet. Einige Verteidiger hatten sich zuvor beschwert, dass der Zeuge schon zu diesem Zeitpunkt vernommen wird. Sie hätten Audiodateien erst spät bekommen und nicht ausreichend Zeit für die Vorbereitung gehabt, hieß es von mehreren Anwälten. Seine Vernehmung sollte am Nachmittag fortgesetzt werden. Von der Staatsanwaltschaft war er bereits außerhalb des Prozesses vier Tage lang vernommen worden.

Worum es in dem Prozess geht - und was in den Jahren davor geschah

In dem Prozess ist die Hamburger Unternehmerin Christina Block angeklagt, den Auftrag zur Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder vom Wohnort ihres Ex-Manns in Dänemark gegeben zu haben. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette „Block House“, Eugen Block, bestreitet das.

Es gibt sechs weitere Angeklagte, darunter Christina Blocks Lebensgefährten Gerhard Delling. Der frühere Sportmoderator ist wegen Beihilfe angeklagt. Er bestreitet, etwas Unrechtes getan zu haben.

Der Rückholaktion zu Silvester 2023/24 ging ein jahrelanger Sorgerechtsstreit voraus. Die Kinder leben seit August 2021 bei ihrem Vater in Dänemark. Blocks Ex-Mann Stephan Hensel und dessen neue Ehefrau Astrid Have hatten sie nach einem Wochenendbesuch dabehalten. Nach Angaben von Hensel weigerten sich die Kinder, zu ihrer Mutter nach Hamburg zurückzukehren. Nur wenige Wochen zuvor war die älteste Tochter von Block und Hensel – damals 15 Jahre alt – nach einem Streit mit der Mutter zu ihrem Vater gezogen.

Das Oberlandesgericht in Hamburg entschied im Herbst 2021, dass die beiden jüngsten Kinder zu ihrer Mutter zurückkehren müssen. Es sprach der Mutter das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht zu. Die dänische Justiz erkannte an, dass die Kinder unrechtmäßig nach Dänemark gebracht wurden, lehnte aber eine Rückführung gegen deren Willen ab.

Wegen der Zurückhaltung der Kinder hat die Staatsanwaltschaft Hamburg 2023 Anklage gegen Hensel und Have erhoben. Hensel wird Kindesentziehung, Have Beihilfe vorgeworfen. Eine Entscheidung über die Eröffnung eines Prozesses steht noch aus.