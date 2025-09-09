Prozess gegen Christina Block Ein bizarres Netz aus Ex-Agenten 9. September 2025, 15:06 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Die Staatsanwaltschaft wirft Christina Block (re.) vor, die Entführung zweier ihrer vier Kinder in Auftrag gegeben zu haben. (Foto: Marcus Brandt/AFP)

Sechs der mutmaßlichen Entführer der Block-Kinder sind noch nicht gefasst. Einer hat sich nun im israelischen TV zu Wort gemeldet. Er sagt: Er habe geglaubt, im Sinne Deutschlands zu handeln.

Von Thorsten Schmitz und Jana Stegemann, Hamburg

