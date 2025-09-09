Im Hotel hätten sie danach eine Flasche Champagner geöffnet, „so froh und zufrieden waren wir, zwei Kinder gerettet zu haben“, sagt der Mann zur besten Sendezeit im israelischen Fernsehen. Er meint die Kinder von Christina Block, jener Hamburger Unternehmerin, die sich seit Juli gemeinsam mit sechs weiteren Personen vor dem Landgericht Hamburg verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, die Entführung zweier ihrer vier Kinder in Auftrag gegeben zu haben, die Eskalation eines jahrelangen Sorgerechtsstreits.
Prozess gegen Christina BlockEin bizarres Netz aus Ex-Agenten
Sechs der mutmaßlichen Entführer der Block-Kinder sind noch nicht gefasst. Einer hat sich nun im israelischen TV zu Wort gemeldet. Er sagt: Er habe geglaubt, im Sinne Deutschlands zu handeln.
Von Thorsten Schmitz und Jana Stegemann, Hamburg
Fall Christina Block:„Mir wurde vom dänischen Geheimdienst gesagt, dass mein Leben in Gefahr ist“
Wurde Stephan Hensel, der Vater der Block-Kinder, unter Druck gesetzt? Vor Gericht erzählt er von ungebetenen Besuchen, Drohnenflügen über dem Grundstück und einer Festplatte mit Kinderpornografie auf seiner Garage.
