In Österreich sind drei Bergsteiger durch einen Blitzschlag ums Leben gekommen. Ein 62 Jahre alter Mann, sein 60 Jahre alter Bruder sowie dessen gleichaltrige Frau waren nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen zu einer Wanderung auf die 2600 Meter hohe Mittagsspitze in Tirol aufgebrochen. Wegen eines Wetterumschwungs entschlossen sie sich um etwa 12.30 Uhr zur Umkehr und sagten Angehörigen Bescheid, dass sie sich nun auf den Rückweg machen würden, wie der ORF berichtete.