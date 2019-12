Ein neues Jahrzehnt beginnt, gespannt blickt man nach vorne, in den Spiegel, und fragt sich dabei, wie man da wohl in zehn Jahren wieder herausschaut. Man blickt aber auch nach oben, auf die großen Bühnen, wo die Prominenz sich stetig wandelt und kühne Prognosen provoziert: Was wird wohl morgen aus den Stars von heute? Wird jener sich treu bleiben oder zumindest seiner Frau? Wer erfindet sich neu, wer verliebt sich wieder, wer badet im Geld und wer im Dschungelcamp?

Tatsächlich kann man sich sämtliche Einschätzungen sparen. Man muss ja nur mal kurz die Augen schließen und in der Erinnerung eine Dekade zurückgehen, um Beweise für die Unberechenbarkeit berühmter Biografien zu finden. Wer hätte denn vor zehn Jahren gedacht, dass Donald Trump (Donald Trump!) heute Nachfolger von Barack Obama sein würde?

Oder Kevin Spacey. Vor zehn Jahren ein Schauspielgott, der zwei Oscars gewonnen hatte und künstlerischer Leiter am Old Vic Theatre in London war. Wenige hätten gedacht, dass er bald auch noch mit einer Serie ("House of Cards") beispiellos reüssieren könnte; noch weniger hätten sich vorstellen können, dass er heute, nach "Me Too"-Vorwürfen gegen ihn, weg vom Fenster ist.

Apropos Hollywood: Wer hätte damit gerechnet, dass die Wachowski-Brüder (Larry und Andy) heute Lana und Lilly heißen? Die US-Regisseure, Schöpfer der Matrix-Trilogie, haben inzwischen bekannt gegeben, transgender zu sein. Axl Rose wiederum war mal der gefeierte Sänger der womöglich zweitgrößten Band der Welt, Guns'n'Roses. Vor zehn Jahren, lange nach Auflösung der Gruppe, galt er allerdings nur noch als übergeliftete Witzfigur. Heute? Geht er mit seiner wiedervereinigten Band auf Tour - und half kürzlich auch noch bei der womöglich größten Rockband der Welt aus, bei AC/DC.

Wie unberechenbar die Zukunft ist, zeigt ein Rückblick in die Welt der Prominenten

Nach Deutschland, zu Tom Kaulitz, geboren 1989. Wer sich nicht mehr richtig erinnern kann: Bekannt geworden ist Kaulitz als Mitglied der Band Tokio Hotel, Mitte der Nullerjahre schnappbeatmete Teenie-Band. Vor zehn Jahren aber lag dieser Hype auch schon wieder im Abklingbecken des Popgeschäfts, die Auszeichnungen für die Band wurden weniger, aber wenigstens bekam Tom Kaulitz wie auch sein Bruder Bill für "vorbildliche schulische Leistungen" den Jugendpreis Fernlernen verliehen. Anfang 2010 prophezeite Tom Kaulitz in einem Interview: "In zehn Jahren ist bestimmt einer von uns verheiratet." Heute ist er tatsächlich verheiratet - mit Heidi Klum, 46.

Noch mal: Tom, der Junge von Tokio Hotel. Mit der Klum, unserem Bundesmodel.

Klums Karriere begann 1992 übrigens in einer Show, die von Thomas Gottschalk moderiert wurde. Gottschalk, der heute gegen jede einstige Erwartung eben nicht mehr durch "Wetten, dass ...?" führt. Im Gegensatz zu "Wer wird Millionär?"-Jauch, der immer noch denselben Bundesjob wie damals macht (Bundesgünther), genauso wie Angela Merkel (Bundeskanzlerin) und Joachim Löw (Bundestrainer).

Und die wenigsten hätten vermutlich geahnt, dass Fußballer Claudio Pizarro, 2009 bereits 31, heute immer noch in der Bundesliga spielen würde, und das auch noch gegen gleich zwei Vereine aus der Hauptstadt (Hertha und den damaligen Drittligameister, 1. FC Union) - und dass dieses Berlin immer noch keinen neuen Flughafen haben würde. Aber das ist eine andere Geschichte.