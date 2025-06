Von Nicolas Freund

Matthias Bellwald hat gerade einen sehr schwierigen und sehr seltsamen Job. Er ist der Gemeindepräsident von Blatten, dem Dorf im Schweizer Lötschental, das vergangene Woche von einem Bergsturz und der anschließenden Überschwemmung fast vollständig zerstört wurde. Blatten existiert nicht mehr, aber die Gemeinde gibt es noch. Alle 306 Einwohner und ein großer Teil der Tiere sind rechtzeitig vor der Katastrophe in Sicherheit gebracht worden, sie sind nun auf die Nachbargemeinden und andere Orte in der Schweiz verteilt. Daran, dass das so reibungslos ablief, hatte auch Bellwald Anteil. Nur eine Person wird derzeit vermisst.