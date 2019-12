Bei einer schweren Explosion in Blankenburg am Harz ist ein Mensch ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um den 78 Jahre alten Mieter der betroffenen Wohnung. Das teilte die Polizei mit. Zudem sind mindestens 15 Menschen in dem Mehrfamilienhaus verletzt worden. Zuerst war die Polizei davon ausgegangen, dass mehr Menschen verletzt worden waren, konnte die Zahl dann aber nach unten korrigieren. Nun soll die Statik des Gebäudes überprüft werden. "Die Platten in dem Neubaublock haben sich verschoben", sagte der Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Fachleute müssten noch am Freitag die Statik des fünfgeschossigen Hauses kontrollieren.

Auf Twitter schrieb die Polizei Magdeburg, die Explosion habe sich gegen 8.55 Uhr in dem Haus ereignet. Bei den Verletzten handele es sich um Bewohner, sie seien zum Teil schwer verletzt worden. Den Toten fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung des Mehrfamilienhauses, in der die Detonation vermutlich stattgefunden hatte. Einsatzkräfte suchten zwischenzeitlich auch nach einer vermissten Person. Später wurde Entwarnung gegeben. Vermisst wird nun niemand mehr.

Zur Ursache der Explosion in Blankenburg in Sachsen-Anhalt gab es zunächst keine Angaben. Ein Foto, das die Polizei auf Twitter veröffentlichte, zeigt schwarze Fenster, aus denen Rauch steigt. Rußspuren ziehen sich die Fassade hoch. Die Feuerwehr teilte Bilder des Einsatzes im Internet, die Kräfte vor einer brennenden Wohnung im ersten Stock des Hauses zeigen.

Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Zahlreiche Beamte und die Feuerwehr sind vor Ort. Das Haus liegt am Rande der 20.000-Einwohner-Stadt am Harz. Der Unglücksbereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Kita neben dem Gebäude wurde vollständig evakuiert, teilte die Polizei mit. Dort gab es aber keine Verletzten, alle Kinder seien von ihren Eltern abgeholt worden.