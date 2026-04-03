US-Schauspielerin Blake Lively , 38, hat in einem Rechtsstreit mit ihrem Kollegen Justin Baldoni, 42, eine Niederlage erlitten. Ein Richter in New York wies die meisten ihrer Vorwürfe gegen Baldoni zurück, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Nur noch drei von zunächst dreizehn Punkten, darunter Vertragsbruch, sollen Gegenstand des Verfahrens sein. Der Prozessauftakt ist für Mitte Mai angesetzt.

Wie People Magazine berichtet, wies US-Bezirksrichter Lewis J. Liman die Vorwürfe von Belästigung, Verleumdung und Verschwörung hingegen ab. Richter Liman schrieb, dass bestimmte Klagen aus rechtlichen Gründen nicht verhandelt werden könnten – darunter solche, die davon abhingen, dass Lively als Angestellte eingestuft wurde –, während andere, insbesondere ihre Vergeltungsvorwürfe, ausreichend begründet seien, um weiterverfolgt zu werden.

Justin Baldoni gegen Blake Lively : Auf welcher Seite stehst du? Lange vor der eigentlichen Verhandlung kämpfen die Hollywoodstars Blake Lively und Justin Baldoni weiter um die öffentliche Meinung – mit harten Bandagen und teils skurrilen Vorwürfen. Ihrem gemeinsamen Film scheint das nicht zu schaden, der liegt bei Netflix gerade auf Platz eins. SZ Plus Von Marie-Louise Timcke ...

Lively („Gossip Girl“), die mit Hollywood-Star Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung beim Dreh von „Nur noch ein einziges Mal“ angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Lively hatte Baldoni unter anderem vorgeworfen, er habe sich am Set wiederholt ungebührlich verhalten. Bei Aufnahmen habe er sie an Stellen berührt, die so nicht im Drehbuch vermerkt gewesen seien; er habe sich nach dem Gewicht der jungen Mutter erkundigt, das sei Fat Shaming gewesen; er habe unaufgefordert ihren Wohnwagen betreten, als sie gerade Milch für ihr Neugeborenes abgepumpt habe.

Baldoni („Jane the Virgin“), der bei dem Film auch Regie führte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Baldoni warf den beiden unter anderem Manipulation von Beweismitteln und Erpressung vor. In der Anklage heißt es außerdem, der Charakter „Nicepool“ in Reynolds’ neuestem Film „Deadpool & Wolverine“ sei eine Karikatur Baldonis. Zudem verklagte er die New York Times, die einseitig zugunsten Livelys berichtet habe. Diese Klage ist im vorigen November von einem Richter abgewiesen worden.