Billie Eilish, 21, Sängerin, hat einen guten Freund mehr. Sie und ihr Freund Jesse Rutherford, 31, Frontmann der Rockband The Neighbourhood, sind nicht länger ein Paar. Sie hätten sich einvernehmlich getrennt und seien weiterhin "gute Freunde", zitierten US-Medien ihr Sprecherteam. Sämtliche Fremdgehgerüchte seien falsch. "Beide sind derzeit Single", hieß es in einer Stellungnahme. Die beiden waren im Oktober erstmals zusammen gesehen worden. Laut People.com hatten sie zuletzt im April das Coachella-Musikfestival gemeinsam besucht.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Peter Urban, 75, Moderator, findet Kollege Jan Böhmermann, 42, nun doch ganz "ganz lieb und ganz nett". "Meinetwegen kann er das gerne machen", sagte Urban im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" über seine Nachfolge. Vor dem Eurovision Song Contest hatte er noch gegen den ZDF-Moderator gewettert, der die Musikshow in diesem Jahr für den österreichischen Radiosender FM4 kommentierte: "Böhmermann finde ich zu verkniffen. Ich glaube, er hätte keinen Spaß an der Sache. Er würde alles nur niedermachen", sagte er dem Stern. Nun hat Böhmermann den nach mehr als 25 Jahren aus seinem Amt scheidenden ARD-Kommentator Urban aber offenbar doch überzeugt. Er habe Böhmermann kurz vor dem ESC-Finale in Liverpool getroffen.

Detailansicht öffnen (Foto: Axel Heimken/dpa)

Sting, 71, Rocksänger, fürchtet sich vor künstlicher Intelligenz. "Die Bausteine der Musik gehören uns, den Menschen", sagte er der BBC. "Das wird ein Kampf sein, den wir alle in den nächsten Jahren ausfechten müssen: die Verteidigung unseres menschlichen Kapitals gegen KI." Zuletzt hatten mehrere Musiker künstliche Intelligenz für ihre Songs genutzt. So ergänzte David Guetta die Stimme von Eminem in einem seiner Tracks. "Vielleicht funktioniert es für elektronische Dance-Musik", sagte Sting. "Aber bei Liedern, die Emotionen ausdrücken, glaube ich nicht, dass mich das berühren wird."