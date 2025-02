(Foto: Gregor Fischer/dpa)

Magnus Carlsen, 34, norwegischer Schachspieler, bietet seine verbotene Jeans zum Verkauf an. Der Schach-Superstar lässt die Hose, die ihm bei der Schnellschach-WM in New York wegen eines Verstoßes gegen die Kleiderordnung eine Strafzahlung von 200 Dollar eingebracht hatte, bei Ebay versteigern. Den Erlös will er an die Wohltätigkeitsorganisation Big Brothers Big Sisters spenden, gab Carlsen auf der Plattform X bekannt. „Die verbotene Jeans kann jetzt dir gehören“, schreibt Carlsen, die Hose sei seit dem Schachmatch nicht gewaschen worden.

(Foto: Dan Steinberg/AP)

Renée Zellweger, 55, US-Schauspielerin, hat nach neun Jahren „Bridget Jones“-Pause ein paar Schwierigkeiten mit dem britischen Akzent. „Dieses Mal hat es wirklich lange gedauert, ich weiß nicht warum, aber am Ende hab’ ich es hinbekommen“, sagte die gebürtige Texanerin der Deutschen Presse-Agentur. In „Bridget Jones: Verrückt nach ihm“ (Kinostart 27.2.) spielt die zweifache Oscar-Gewinnerin zum vierten Mal die beliebte chaotische Britin. Die Rolle bedeute ihr viel. „Ich sage es immer wieder: Das ist der beste Job der Welt“, schwärmte Zellweger im Interview. „Ich liebe diese Figur!“