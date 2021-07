Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Bill Cosby ist ein freier Mann - und noch viel mehr: Er gilt nun als unschuldig, und er kann nicht mehr strafrechtlich wegen sexueller Nötigung belangt werden. Das entschied der oberste Gerichtshof im US-Bundesstaat Pennsylvania. Es lohnt sich, die 79 Seiten starke Begründung des Urteils genauer zu studieren. Darin steht nicht, dass die Richter den 83 Jahre alten Entertainer für unschuldig halten. Es steht da lediglich, dass es den Strafprozess niemals hätte geben dürfen. Also, obwohl er in einem Zivilprozess ein Geständnis abgelegt hatte und obwohl Geschworene es für zweifelsfrei erwiesen angesehen hatten, dass er eine Frau betäubt und danach sexuell missbraucht hatte: Cosby ist frei, er gilt als unschuldig, er kann nicht mehr belangt werden. Weil er nie rechtskräftig verurteilt worden ist.

Kein Wunder, dass Cosby nach der Ankunft daheim aus dem Auto stieg und den Leuten ausgestreckte Zeige- und Mittelfinger seiner rechten Hand präsentierte: Victory, Sieg. Sein Sprecher Andrew Wyatt hatte ihn gegen 14 Uhr aus dem Gefängnis abgeholt. Auf Twitter veröffentlichte er ein Foto von sich mit nach oben gereckter Black-Power-Faust. Wyatt hob das Urteil auf einer Pressekonferenz im Garten auf eine gesellschaftliche Ebene: "Es ist eine Botschaft an alle Amerikaner, die ungerecht vom Justizsystem behandelt worden sind." Cosby selbst sagte nichts. Er schwieg und grinste.

Zur Erinnerung: Cosby war vorgeworfen worden, im Jahr 2004 die damalige Uni-Mitarbeiterin Andrea Constand betäubt und sexuell missbraucht zu haben. Im April 2018 wurde Cosby schuldig gesprochen, ein paar Monate später zu einer Freiheitsstrafe von drei bis zehn Jahren verurteilt. Es war die zweite Verhandlung in dem Fall, bei der ersten im Sommer 2017 hatte die Jury noch erklärt, hoffnungslos festgefahren zu sein. Erst im zweiten Verfahren kam ein Urteil zustande. Seitdem saß Cosby in einem Gefängnis außerhalb von Philadelphia.

Die Richter des obersten Gerichts von Pennsylvania sagen, dass es diesen Prozess niemals hätte geben dürfen. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits 2005 gegen ihn ermittelt, wegen fehlender Beweise jedoch keine Anklage erhoben und das Verfahren eingestellt. Der damalige Staatsanwalt Bruce Castor hatte Cosby versprochen, keine Anklage zu erheben, um den Entertainer dadurch zu einer Aussage im Zivilprozess zu bewegen. Solche Deals sind in den USA nicht ungewöhnlich. Castor sagte kürzlich während einer Anhörung, dass er gehofft habe, dem mutmaßlichen Opfer Constand "ein wenig Gerechtigkeit" zukommen zu lassen. Ohne Geständnis und ausreichende forensische Beweise sei die Chance auf eine Verurteilung in einem Strafprozess zu gering gewesen. Darum habe er sich auf den "Keine Anklage"-Deal eingelassen. Im Zivilprozess kam es dann zu einer außergerichtlichen Einigung. Cosby zahlte drei Millionen Dollar an Constand.

Cosby hatte die Tat in einem Zivilprozess gestanden

In dem Zivilprozess gestand Cosby unter Eid, Constand das Schlafmittel Methaqualon verabreicht und sie danach "an der Stelle, an der man in die Hose gelangt", berührt zu haben. "Ich habe nicht gehört, dass sie was gesagt hat. Ich habe weitergemacht und bin in diesen Bereich gelangt, der zwischen Erlaubnis und Ablehnung war. Ich wurde nicht aufgehalten." Auf die Frage, ob er sich Methaqualon besorgt habe, um mit Frauen zu schlafen, antwortete Cosby: "Ja."

Das Geständnis deckte sich mit den Vorwürfen zahlreicher Frauen, Cosby habe sie betäubt und sexuell missbraucht. Etwa 60 Frauen haben ihn mittlerweile beschuldigt. Die meisten der Fälle aber sind verjährt, manche liegen mehr als 50 Jahre zurück. Strafrechtlich relevant war nur noch der Fall Andrea Constand.

Mit seiner Aussage belastete sich Cosby schwer. Sie war der Grund, warum das Verfahren 2015, wenige Tage vor Ablauf der Verjährungsfrist, erneut aufgenommen wurde. Der neue Staatsanwalt Kevin Steele hatte sich auf diesen Posten mit dem Versprechen beworben, den Fall erneut aufzurollen - genau das tat er. Entgegen der Absprache seines Vorgängers Bruce Castor mit Cosbys Anwälten.

Der Supreme Court von Pennsylvania entschied, dass die Absprache auch von Steele hätte geachtet werden müssen. Cosbys Geständnis im Zivilprozess hätte nicht verwendet werden dürfen. Er habe keinen fairen Prozess bekommen, wie es in der Verfassung vorgeschrieben sei. Drei Richter allerdings, das Urteil hatte 4:3 gelautet, erklärten danach, dass sie der Argumentation nicht folgen würden. Thomas Saylor schrieb, dass die Absprachen mit Cosby für den nachfolgenden Staatsanwalt Steele eben nicht bindend gewesen seien. Die Richter Kevin Dougherty und Max Baer erklärten, die Aussage von Cosby im Zivilprozess sei im Strafprozess nicht zulässig gewesen. Das sei aber kein Grund gewesen, Cosby nicht noch einmal strafrechtlich zu belangen.

Richter: Cosby sei kein fairer Prozess gemacht worden

Das Gericht erklärte auch, dass es nicht zulässig gewesen sei, im zweiten Prozess derart viele Zeugen gegen Cosby zu laden. Im ersten Verfahren hatte lediglich ein weiteres mutmaßliches Opfer aussagen dürfen. In der zweiten Verhandlung sagten fünf weitere Frauen gegen Cosby aus. Die Staatsanwaltschaft wollte so zeigen, dass Cosby seinen Ruhm und Reichtum regelmäßig dazu missbraucht habe, Frauen zu belästigen oder schlimmere Dinge mit ihnen anzustellen. Die Richter sahen darin den Versuch, Cosby persönlich zu attackieren, ohne Erkenntnisse für den Fall zu liefern. Das habe den Prozess unrechtmäßig beeinflusst.

Der Prozess, der zu Cosbys Verurteilung geführt hat, war in der Tat ein Schauspiel für die Geschworenen und die Öffentlichkeit. Das mutmaßliche Opfer Constand wurde im Kreuzverhör von Cosbys Verteidigern als geldgeile Betrügerin und drogensüchtige Lügnerin hingestellt; es war ein perfektes Beispiel für "Victim Shaming", getarnt als Fragen an eine Zeugin.

Es ging plötzlich nicht mehr darum, was in dieser Nacht im Jahr 2004 im Haus von Cosby passiert war, sondern um die Privilegien von Promis, um Rassismus und Sexismus, den Einfluss von Medien und sozialen Netzwerken auf eine Gerichtsverhandlung. Und damit auch darum, wie unvoreingenommen Geschworene jemanden beurteilen können, der so bekannt ist und über den derart intensiv berichtet wird wie Cosby. Cosby ist ja nicht irgendein Promi. Er war auch moralische Instanz, fast ein Heiliger in den USA.

Das Urteil gegen Cosby war das erste gegen einen Promi in der #Metoo-Bewegung, die 2017 mit den Enthüllungen über den Film-Produzenten Harvey Weinstein begann. Der wurde im Februar 2020 schuldig gesprochen und in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt. Demnächst muss er sich in Kalifornien für andere Vorwürfe sexueller Nötigung verantworten.

Drei der sieben Richter stimmten gegen das Urteil

Das aktuelle Urteil im Cosby-Fall bezieht sich zwar nur auf die Gesetzgebung im Bundesstaat Pennsylvania, dennoch wirft es Fragen für künftige Prozesse auf. Etwa, ob und wie viele andere mutmaßliche Opfer in einem Verfahren aussagen dürfen. Deshalb sind die Reaktionen auf das Urteil so kontrovers. "Es sendet eine Schockwelle durch die Gemeinschaft der Überlebenden. Ich fürchte, dass sich weniger Überlebende trauen werden, sich zu melden", sagt Angela Rose, Gründerin der Stiftung Promoting Awareness Victim Empowerment, die sich für Opfer sexueller Gewalt einsetzt. Scott Berkowitz, Präsident des Rape, Abuse and Incest National Network, ergänzt. "Dieses Urteil hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun." Janice Baker Kinney, eine der Frauen, die ausgesagt hatten, sagte dem TV-Sender ABC: "Mein Magen zieht sich zusammen, wenn ich sehe, dass ein juristischer Winkelzug alles rückgängig macht, obwohl so viele Frauen ausgesagt haben."

Es gab allerdings auch zahlreiche Leute, die sich mit Cosby solidarisierten. Phylicia Rashad, die in der TV-Sendung The Cosby Show die Ehefrau des Protagonisten spielte, schrieb auf Twitter: "Endlich. Ein Justizirrtum wurde nun berichtigt." Cosby-Sprecher Andrew Wyatt sagte: "Das ist die Gerechtigkeit, für die Mister Cosby gekämpft hat." Als er das sagte, zog Cosby die Mundwinkel nach oben. Mehr musste er nicht tun, Victory-Zeichen und Black-Power-Faust hatte er ja schon präsentiert.