Kein Schnee in Sicht: Kurz vor Sonnenaufgang präsentiert der Himmel über Oberschwaben dank des Föhns einen Blick auf die mehr als 100 Kilometer entfernte Alpenkette. Der Heiligabend bringt im Laufe des Tages viele Wolken und reichlich Regen, also auch in diesem Jahr keinen Schnee - und wenn, dann eher in nasskalter Form.

Detailansicht öffnen (Foto: MARTON MONUS/REUTERS)

Die Megyeri-Brücke verbindet den Norden Budapests mit der ungarischen Stadt Budakalász. Die 1862 Meter lange Schrägseilbrücke ist die längste der elf Donaubrücken in Budapest und die zweitlängste Brücke Ungarns. Jedes Jahr im Dezember wird die Autobahnbrücke so beleuchtet, dass ihre Aufhängung aussieht wie ein Weihnachtsbaum.

Detailansicht öffnen (Foto: SAID KHATIB/AFP)

Überleben statt beschenken: Ein Junge sitzt in Rafah im südlichen Gazastreifen an einem mit Planen abgedeckten Loch in der Wand eines Gebäudes. Auch an Heiligabend kommt die Bevölkerung nicht zur Ruhe - die israelische Armee hat ihren Bodeneinsatz über die Weihnachtstage ausgeweitet.

Detailansicht öffnen (Foto: HAZEM BADER/AFP)

Beten für den Frieden: 100 Kilometer nordöstlich, im Westjordanland, entzünden christliche Gläubige Kerzen vor einer Ikone in der Geburtskirche von Bethlehem.

Detailansicht öffnen (Foto: HECTOR RETAMAL/AFP)

Hauptsache, weiß: Im Jing'an-Viertel in Shanghai genießt man im Garten eines Blumenladens künstlich simulierten Schnee, der als Schaum versprüht wird.

Detailansicht öffnen (Foto: Paul White/AP)

Joggen in Madrid: In der spanischen Hauptstadt nehmen Tausende am morgendlichen Weihnachtsmann-Lauf teil. Vor und während der Weihnachtszeit sowie zu Neujahr finden in zahlreichen Ländern Laufveranstaltungen statt, an denen Menschen für einen guten Zweck teilnehmen, verkleidet als Weihnachtsmann, Elf oder Grinch.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Slavek Ruta/IMAGO/ZUMA Wire)

Hand in Hand: Beherzt wagen sich diese Menschen bei Wassertemperaturen um drei Grad Celsius im tschechischen Mlada Boleslav nördlich von Prag zum Weihnachtsschwimmen in der Iser.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd Wüstneck/dpa)

Eiszapfen im Bademantel: Auch in Deutschland - etwa im brandenburgischen Senftenberg - gehen Menschen ins eiskalte Wasser: Mitglieder des Winter-Schwimmvereins "Pirrlliepausen", ein alter norddeutscher Begriff für Eiszapfen, machen sich für das traditionelle Weihnachtsbad auf den Weg zum vier Grad kalten Senftenberger See.

Detailansicht öffnen (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP)

Bibbern mit Stil: Im acht Grad warmen Genfer See kann man es dagegen beinahe schon gut aushalten. Diese kleine Gesellschaft erhebt die Gläser im öffentlichen Bad "Bains des Paquis" in der Genfer Innenstadt.

Detailansicht öffnen (Foto: ALEXANDER MANZYUK/REUTERS)

Autokorso mal anders: In der sibirischen Stadt Krasnojarsk versuchen die Teilnehmer eines Flashmobs den russischen Rekord aufzustellen, indem sie etwa 800 Fahrzeuge so parken, dass sie die Form eines Weihnachtsbaums bilden.

Detailansicht öffnen (Foto: PHILIP FONG/AFP)

Zum Jaulen: Selbst der treueste Freund des Menschen ist nicht sicher vor dem Weihnachtstrubel und seinen Auswüchsen. Den Mienen zufolge können die beiden Hündchen, die durch Tokyos City geschoben werden, nicht nachvollziehen, was an dieser Verkleidung "Oh du fröhliche" sein soll.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/DIEGO FEDELE/IMAGO/AAP)

Heiße Weihnachten: In Australien kann es zu dieser Jahreszeit schon mal 30 Grad haben, zumindest im Norden des Landes. In Melbourne hingegen zeigen sich die Temperaturen gemäßigt, optimale Bedingungen offenbar zum Shoppen in der Bourke Street Mall.

Detailansicht öffnen (Foto: Mosa'ab Elshamy/dpa)

Heiligabend im Kongo: Damit dieser Mann im westlichen Muanda sich etwas leisten kann, muss er zunächst mit seinen leeren Kanistern aufbrechen, um Treibstoff aus Angola zu kaufen und wieder zu verkaufen. Das Land in Zentralafrika hat ein Drittel der Fläche von Australien, aber viermal so viele Bewohner.