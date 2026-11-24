„Er riecht schlecht, er schreit, er heult, klopft auf Holz und pfeift.“ So beschreibt Kathy Marquez von der US-Forstbehörde jenes Wesen, das in den Wäldern der Westküste hausen soll. Das könnte auf den Räuber Hotzenplotz passen. Oder den Grüffelo? Shrek? Arnold Schwarzenegger? Nein, gemeint ist Bigfoot, auch Sasquatch genannt, ein riesiger, stark behaarter, aufrecht gehender Affenmensch, der seit Jahrzehnten als schwer fassbares Fabelwesen durch die Wildnis Nordamerikas geistert.

Nun hat der US Forest Service Akten vorgelegt, in denen Berichte über optische oder akustische Begegnungen mit dem US-Yeti gesammelt sind. Marquez, die für den Besucherinformationsdienst der Forstbehörde arbeitet, spielte bei einer Versammlung Tonaufnahmen vor, die das Schreien, Heulen, Klopfen und Pfeifen dokumentieren sollen. Ob nicht doch ein betrunkener Waldarbeiter dahintersteckt? Kathy Strain, Archäologin im Stanislaus National Forest zählte allein in der westlichen Sierra Nevada 65 dokumentierte Bigfoot-Sichtungen.

Für ein Wesen aus derselben Kategorie wie der Wolpertinger oder Nessie wird Bigfoot in den Akten erstaunlich genau beschrieben: Sohlenlänge 38 bis 40 Zentimeter, das entspräche fast Schuhgröße 62, zwei bis zweieinhalb Meter groß, 135 bis 150 Kilogramm schwer, oft hört man ihn ächzen und schreien. Ein Steckbrief, der, überspitzt formuliert, auch auf manch übergewichtigen US-Amerikaner passen könnte. Die Akten lassen jedenfalls viel Spielraum für Interpretationen.

Was kam bei der DNA-Analyse von angeblichen Bigfoot-Haaren raus?

Spektakulärstes Beispiel: ein Bericht von 1982 über riesige Fußabdrücke im Umatilla National Forest an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Oregon und Washington. Der Biologe Rodney Johnson ließ sie damals vermessen, fotografieren und in Gips gießen. Sein Fazit: Von einem mehr als 135 Kilo schweren Zweibeiner stammten sie wohl nicht. Ganz ausschließen wollte er die Bigfoot-Theorie aber nicht, denn wenn es sich bei den Abdrücken um eine Fälschung handelte, hätte sich da schon jemand enorme Mühe geben müssen. Dazu kommt die Schilderung eines Mannes, der in den 1940er-Jahren in Montana auf Spuren gestoßen sein will und dabei „beißenden Geruch und Grunzen“ wahrnahm, was auch auf einen Bären hindeuten könnte.

Der Anthropologe David Daegling von der University of Florida, Autor eines Bigfoot-Buches, nennt die Veröffentlichung der Forstbehörde im Gespräch mit der New York Times „nicht im Mindesten bahnbrechend“. Knochen, Kadaver, Kotspuren, belastbare DNA, ein scharfes Foto oder Video gibt es weiterhin nicht. Als das FBI vor einigen Jahren seine eigenen Bigfoot-Akten öffnete, konnte man nachlesen, dass die Bundespolizei in den 1970er-Jahren eingesandte „Bigfoot-Haare“ untersucht hatte. Ergebnis: Hirsch.

Fans fühlen sich trotzdem bestätigt. Rick Foss vom Vorstand der North American Wood Ape Conservancy, eines Vereins von Hobby-Waldaffen-Fährtenlesern, freut sich, dass das Thema endlich ernst genommen werde. Gesehen hat er Bigfoot nie, aber „rätselhafte Geräusche“ im Wald gehört, und frühmorgens habe etwas gegen seine Hütte geschlagen. Der Podcaster Jeremiah Byron („Bigfoot Society“) erwartet, dass die Enthüllungen nun mit großen Schritten vorangehen.

Die Trump-Regierung gibt derzeit mit Vergnügen vermeintlich geheime Akten frei. So ist in den UFO-Berichten des Pentagon von einem „kartoffelförmigen Ding“ am Himmel über Colorado die Rede, von einem quallenartigen Flugobjekt über dem Atlantik und einer Ranch in Utah, auf der mehr als 1,80 Meter große, hundeähnliche Kreaturen auf zwei Beinen gelaufen sein sollen. Dass ausgerechnet der Forest Service, dem die Regierung Personal streicht, Zeit für die Bigfoot-Jagd findet, ist fast noch mysteriöser.

Bigfoot-Jagd in GTA 6

Bigfoot ist kaum totzukriegen, weil er so wandelbar ist und sich jedem Zeitgeist anpasst: mal Ungeheuer, mal stiller Hüter der Wildnis. Die moderne Legende begann 1958 mit Fußspuren in Nordkalifornien, den Namen erfand die Lokalpresse. 1967 dann filmten zwei Cowboys, Roger Patterson und Bob Gimlin, eine verwackelte Gestalt an einem Bach, die Aufnahmen werden seither von Gläubigen und Zweiflern mit der Akribie von Kennedy-Attentatsforschern analysiert. Der Dokumentarfilmer Marq Evans kommt in „Capturing Bigfoot“ zu dem Schluss: Es ist ein Mann im Affenkostüm.

Eine mögliche Erklärung für das Phänomen liefert der Datenwissenschaftler Floe Foxon: Er glich Sichtungsmeldungen aus den USA und Kanada mit den Beständen an Schwarzbären ab – und fand heraus, dass Bigfoot vor allem dort auftaucht, wo viele Bären leben, im Schnitt gibt es eine Sichtung pro 5000 Tiere. Auf den Hinterbeinen stehend sieht so ein Bär dem Bigfoot eben recht ähnlich.

Vor allem aber ist Bigfoot ein monströses Geschäftsmodell. 1987 machte der von Steven Spielberg produzierte Film „Bigfoot und die Hendersons“ aus dem Ungeheuer ein Kuscheltier, der Streifen bekam einen Oscar für das beste Make-up. In der TV-Serie „Finding Bigfoot“ riefen Männer jahrelang nachts in den Wald, ohne dass je eine Antwort kam, nicht mal ein Heulen oder Pfeifen. In Werbespots mutiert der Waldmensch zur sympathischen Witzfigur, in Kalifornien gibt es ein Bigfoot-Museum.

In „GTA 6“ übrigens, dem gerade erschienenen und vermutlich meistgespielten Videospiel des Jahres, streift im Sumpf ein riesiger Affenmensch umher, genannt Skunk Ape (Stinkaffe), nach dem Bigfoot-Verwandten aus Floridas Sümpfen. Man hört ihn knurren, dann sieht man ihn, und in einer Nebenmission kann man ihn jagen. Tausende Spieler haben schon Screenshots gemacht – gestochen scharf.