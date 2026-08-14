In Qingdao findet das größte Bierfest Asiens statt, ach was: der Welt. Es gibt zwar Zelte, aber auch Drohnenshows, eine Bierpreisbörse, tanzende Roboter und Alkoholtoleranz-Gentests. Ein Besuch wie in einem Fiebertraum.

Es sind 36 Grad im ostchinesischen Qingdao, es weht kein Lüftchen, die Kleidung klebt. Bestes Bierwetter, das sagt sogar der offizielle Wetterbericht der Stadt. Stufe fünf von fünf auf der Bierskala. Erst danach folgen UV-Index und Regenwahrscheinlichkeit.