Von Veronika Wulf

Seit Restaurants und Bars geschlossen sind, wird nach Rettung gerufen. Nein, nicht nach Rettung der "heimischen Wirtschaft", sondern nach Rettung des Bieres. Seit Deutschland im Shutdown ist, redet man von Brauern und Gastronominnen, die "auf ihren Bierfässern sitzen bleiben". Man muss beinahe davon ausgehen, Brauer und Gastronominnen besitzen nur noch Fässer als Sitzmöbel. Hektoliterweise musste Fassbier weggekippt werden, weil es sonst verdorben wäre. "Im Wert von mehreren Millionen Euro", sagt der Deutsche Brauerbund. "Schade drum", denkt der Biertrinker.

So war die Zahl der ehrenamtlichen Retter stets groß - insbesondere wenn das Mittel der Rettung "Freibier für alle" lautete. In Unterfranken gab es eine "Bier-Tankstelle", im Allgäu kamen Scharen mit Plastikflaschen und Kübeln, um ihre fünf Freiliter abzuholen. Da ist es nur folgerichtig, dass "Die Partei" und die Linken in Viersen dem Landrat kürzlich ein "innovatives Konzept" vorlegten: einen Bierbrunnen für alle. Der Slogan: "Sozial ist, wer Bier ranschafft".

Auch wenn das Bier nicht gratis war, sondern höchstens vergünstigt, riefen Gastronomen gerne zur "Bierrettung" auf. Nie war Werbung so einfach, nie der Bierkauf so sehr ein gutes Werk. Es gab aber auch kreative Recyclingideen: Ein Getränkehändler aus der Südpfalz brannte aus übrig gebliebenem Bier Schnaps, ein Barbetreiber aus München verschenkte Bier als Haartonikum. Die gesündeste Variante gibt es nun in Düsseldorf, Essen und Wuppertal: Dort haben Bäcker 6000 Liter Altbier zu 15 000 Broten verbacken. Tja, wie sagt man so schön: Ein Bier in der Not, ist ein ganzer Laib Brot.

