12. Juli 2019, 18:49 Uhr Bielefeld Dieb läutet die Glocken

Ein Einbrecher hat in einer Kirche wohl den Lichtschalter verwechselt - mit dem Schalter für die Kirchenglocken.

Ein Einbrecher hat in einer Kirche in Bielefeld aus Versehen nachts die Glocken läuten lassen. Danach ergriff er die Flucht. Nach ihm werde gefahndet, teilte die Polizei mit. Ein Nachbar der Bielefelder Pauluskirche war am Freitag um 4.30 Uhr von dem Geläut wach geworden und hatte die Polizei angerufen. Diese fand in der Kirche ein beschädigtes Fenster, ein zerstörtes Sparschwein und einen aufgebrochenen Holzkasten für Geldspenden. Die Polizei vermutet, dass der Einbrecher auf der Suche nach weiterem Diebesgut das Licht einschalten wollte. Zu seinem Pech erwischte er offensichtlich den Schalter für die Kirchenglocken.