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„Bibi Blocksberg“-ErfinderinDie heile Hexenwelt, bedroht von Faschisten

Lesezeit: 6 Min.

Von der Frankfurter Buchmesse hat Elfie Donnelly eine Erkältung mitgebracht, weshalb sie Sorge hatte, dass ihre Augen zu verquollen sein würden für ein Foto.
Von der Frankfurter Buchmesse hat Elfie Donnelly eine Erkältung mitgebracht, weshalb sie Sorge hatte, dass ihre Augen zu verquollen sein würden für ein Foto.
Foto: Robert Haas

Elfie Donnelly hat vor mehr als 45 Jahren Bibi Blocksberg erfunden. Nun hat sie ein Buch für Erwachsene geschrieben. Um Hexen geht es trotzdem – und um eine Schurkin mit Parallelen „zu einer gewissen AfD-Politikerin“.

Von Theresa Parstorfer

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Die Hexen von Lummelau haben ein Problem: Sie sind auf dem besten Weg in ein faschistisches System. Aber so recht merken tut es eigentlich nur eine. Um diese eine und um ihren Kampf für die Freiheit geht es in Elfie Donnellys neuem Roman. Über den möchte die Autorin sprechen, an einem dieser Tage im Oktober, an denen man sich wünscht, der Herbst möge nie enden. Ein goldener Tag. Und Elfie Donnelly ist auf Durchreise. Bis tags zuvor war sie auf der Frankfurter Buchmesse – „sehr, sehr voll“ –, in wenigen Stunden geht es weiter nach Wien, aber für einen Ingwertee in einem Münchner Café in Hauptbahnhofnähe reicht es.

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