Die Hexen von Lummelau haben ein Problem: Sie sind auf dem besten Weg in ein faschistisches System. Aber so recht merken tut es eigentlich nur eine. Um diese eine und um ihren Kampf für die Freiheit geht es in Elfie Donnellys neuem Roman. Über den möchte die Autorin sprechen, an einem dieser Tage im Oktober, an denen man sich wünscht, der Herbst möge nie enden. Ein goldener Tag. Und Elfie Donnelly ist auf Durchreise. Bis tags zuvor war sie auf der Frankfurter Buchmesse – „sehr, sehr voll“ –, in wenigen Stunden geht es weiter nach Wien, aber für einen Ingwertee in einem Münchner Café in Hauptbahnhofnähe reicht es.