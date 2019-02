21. Februar 2019, 13:08 Uhr Brit Awards 2019 Beyoncé und Jay-Z adeln Meghan

Die Musiker Beyoncé und Jay-Z haben während der Verleihung der Brit Awards eine ungewöhnliche Dankesrede gehalten.

Sie zeigten ein Video, in dem ein Porträt von Herzogin Meghan Markle zu sehen ist; damit gratulierten sie ihr zu Schwangerschaft und huldigten dem sogenannten Black History Month.

Das Gemälde stammt von US-Künstler Tim O'Brien, er hatte bereits ein ähnliches Porträt von Beyoncé gemalt.

Nora Reinhardt

Was ist passiert?

Am Mittwochabend wurden die Brit Awards in der O2 Arena in London verliehen, um die besten Musiker in 12 Kategorien zu ehren. In der Kategorie "International Group" gewannen The Carters. The Carters besteht aus dem Ehepaar Beyoncé und Jay-Z, die mit bürgerlichen Namen Beyoncé Giselle Knowles-Carter und Shawn Corey Carter heißen. Deren Dankesrede war der Höhepunkt des Abends.

Wieso gibt es einen weltweiten Rummel um die Dankesrede?

Beyoncé und Jay-Z erschienen nicht zur Zeremonie, reichten aber vorab ein aufwändig inszeniertes und Aufmerksamkeit erregendes Video mit ihrer Danksagung ein, das die Beiden perfekt inszeniert. Die Kamera zeigt ein realistisches Portrait von Meghan Markle im Goldrahmen und zieht auf, sodass die Preisträger zu sehen sind. Dann dankt Beyoncé, Jay-Z neben ihr sagt kurz etwas, dann drehen sich beide um, um das Gemälde genauer zu betrachten - und aus dem Off hört man eine Kinderstimme, vermutlich die siebenjährige Tochter Blue Ivy, rufen: "Why?", warum? Diese Frage stellt sich nun nicht nur Blue Ivy.

Was wollen Beyoncé und Jay-Z mit dem Video ausdrücken?

Praktischerweise liefert Beyoncé auf Ihrem Instagram-Account die gewünschte Interpretation gleich mit: "Zu Ehren des Black History Month verbeugen wir uns vor einer unserer Melanated Monas. Glückwunsch zu Deiner Schwangerschaft! Wir wünschen Dir soviel Freude." Der Black History Month wird in den USA und Kanada traditionell im Februar gefeiert, um die schwarze Geschichte zu würdigen. Gerade Instagram hebt diesen Monat auf dem eigenen Konto "distinct black voices", markante schwarze Stimmen, hervor.

Entschuldigung, "Melanated Monas"?

Eine kreative Wortschöpfung der Carters. Dazu muss man wissen, dass Melanine die Pigmente sind, die die Hautfarbe beeinflussen. Der Begriff "melaniert" ist sozusagen die vornehme Art auszudrücken, dass jemand eine dunklere Hautfarbe hat. Es ist die intelligente Art der Carters, das sprachliche Problem zu umschiffen, Meghan Markle fälschlicherweise als "schwarz" zu bezeichnen. "Monas" ist eine Anspielung auf ein früheres Video der Beiden, in dem sie im Louvre standen und das Mona Lisa-Gemälde im Hintergrund zu sehen war.

Was versprechen sich die Beiden von der Aktion?

Beyoncé und Jay-Z haben das Gemälde nicht eigens anfertigen lassen, es stammt vom US-Künstler Tim O'Brien - einem erfolgreichen Illustrator, der politische Arbeiten für das Time-Magazin erstellt, aber auch schon Beyoncé in fürstlicher Pracht mit Orangenscheiben als Ohrringen zeigte. Das Markle-Gemälde erinnert in seiner Bildsprache und Farbgebung stark an die offiziellen Portraits von Queen Victoria und Queen Elizabeth. Es ist unklar, ob The Carters das Gemälde gekauft haben. Es ist denkbar, dass das Ehepaar sich durch die aufsehenerregende, weltweit beachtete Liebesbekundung einen persönlichen Kontakt zu Meghan Markle in der Zukunft wünscht. Aber auch, dass sie in der Zukunft weitere Ikonen durch Gemälde im Hintergrund huldigen werden.