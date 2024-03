Von Oliver Meiler, Paris

Was war die Angst groß, in manchen Fällen kippte sie ins Paranoide. Bettwanzen, so hieß es im vergangenen Herbst plötzlich, fielen über Paris her wie in einer biblischen Plage. Besonders perfide: Die Insekten zeigten sich nur im Dunkeln, wenn wir schlafen. Sonst, so erfuhr man von Experten, versteckten sie sich in Matratzenfalten und in den Holzfugen der Betten, in Kleidern und, wer weiß, auch auf den Sitzen von Kinos, TGV-Zügen und in der Pariser Métro.