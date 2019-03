13. März 2019, 18:45 Uhr Bestechungsskandal in den USA Offene Türen

Gefälschte Aufnahmetests, hohe Summen an Sporttrainer: Reiche Eltern in den USA, wie die Desperate Housewives-Darstellerin Felicity Huffman, sollen ihren Kindern den Zugang zu Elite-Universitäten erkauft haben

Von Jürgen Schmieder

Es könnte der größte Betrug sein, den es im US-Bildungssystem je gegeben hat. Laut der Anklageschrift, die öffentlich verfügbar ist, sollen mehr als 25 Millionen Dollar Bestechungsgeld geflossen sein. Vermögende Eltern, unter ihnen bekannte Schauspielerinnen wie Felicity Huffman ("Desperate Housewives") und Lori Loughlin ("Full House"), Mode-Designer Mossimo Giannulli, Anwalt Gordon Caplan oder die Investoren Manuel Henriquez (Hercules Capital) und Bill McGlashan (TPG Growth), sollen mit teils siebenstelligen Summen dafür gesorgt haben, dass ihre Kinder auch ohne Eignung an Elite-Universitäten wie UCLA, USC, Stanford, Yale und Georgetown aufgenommen worden sind. Es sollen Aufnahmetests frisiert, Noten geschönt und Trainer bestochen worden sein, um durchschnittlich sportliche Kinder als vermeintliche Topathleten an die Hochschulen zu bringen.

Huffman wurde am Dienstag in ihrem Haus in Los Angeles vorübergehend festgenommen, kam erst gegen Zahlung einer Kaution von 250 000 Dollar wieder frei und muss Ende März vor Gericht erscheinen. Insgesamt 50 Leute hat der Bundesstaatsanwalt in Boston angeklagt, darunter Trainer der Uni-Sportmannschaften, Organisatoren der gefälschten Tests und natürlich die Eltern, denen nun Bestechung, Steuerhinterziehung, Geldwäscherei, organisierte Kriminalität und Behinderung der Justiz vorgeworfen wird. Es handelt sich dabei teils um Straftaten, bei denen auch Gefängnisaufenthalte drohen.

Die jetzt bekannt gewordenen Fälle werfen ein grelles Licht auf das amerikanische Bildungssystem, das nicht darauf ausgelegt ist, jedem Kind die gleiche Bildung und damit die gleiche Chance auf ein erfolgreiches Berufsleben zukommen zu lassen, sondern ganz klar die Reichen und Mächtigen bevorzugt. Ob man eine Elite-Universität besucht hat oder nicht, ist in den USA entscheidend für die Karriere. Die Bedingungen für Studierende sind herausragend, es werden dort sehr häufig die ersten bedeutsamen Kontakte fürs spätere Berufsleben geknüpft, der Abschluss verspricht einen lukrativen Job mit oftmals sagenhaftem Einstiegsgehalt. Umgekehrt bedeutet es, dass all jene, denen die Aufnahme an so eine Schule verwehrt bleibt, auf dem Arbeitsmarkt weniger begehrt sind und auch keinen Zugang zu diesem einzigartigen Netzwerk haben, das viele Unis außerhalb der Unterrichtsräume bieten.

Groteske Ausmaße des Ehrgeizes

Es lastet gewaltiger Druck auf den Jugendlichen, an einer erlesenen Uni aufgenommen zu werden, irgendwie, und Eltern helfen ja gerne bei den Träumen der Kinder - daran ist erst einmal nichts Verwerfliches, auch wenn der Ehrgeiz in den USA teils groteske Züge annimmt. Der Wahnsinn beginnt nämlich nicht erst an der Uni, sondern bereits im Vorschulalter: Die Ojai Valley School zum Beispiel, ein Kindergarten im Norden von Los Angeles, verlangt Studiengebühren in Höhe von 45 500 Dollar pro Jahr, es ist wortwörtlich die beste Schulbildung, die man für Geld kaufen kann.

Seit Jahrzehnten gibt es Gerüchte, dass einige Eltern mit großzügigen Zuwendungen nachhelfen. Der Vater von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner soll etwa kurz vor der Aufnahme seines Sohnes insgesamt 2,5 Millionen Dollar an die Harvard University gespendet haben. Zum Teil sind die Aktionen der Eltern moralisch fragwürdig, aber legal. Nun scheint es zum ersten Mal Beweise zu geben, dass in großem Stil unlautere Mittel eingesetzt wurden. "Die Liste der Beteiligten liest sich wie ein Register der Reichen und Privilegierten, die Eltern sind die Hauptverantwortlichen in diesem Fall", sagt Bundesstaatsanwalt Andrew Lelling über die 33 beschuldigten Mütter und Väter: "Sie haben wissentlich versucht, ihren Kindern durch Betrug Zugang zu diesen Institutionen zu verschaffen. Die Opfer sind all jene Kinder, denen der Zugang verweigert worden ist, weil die weniger qualifizierten Kinder reicher Eltern aufgenommen worden sind."

Das Erstaunliche an diesem Fall sind nicht nur die teils absurd hohen Summen, die in dieser Anklage vermerkt sind, sondern auch, wie dreist die mutmaßlichen Betrüger vorgegangen sind. Im Zentrum des Bestechungsnetzwerks stand William Singer, der Inhaber einer Beratungsfirma. Er hat sich am Dienstagnachmittag vor einem Gericht in Boston bereits schuldig bekannt, im Juni soll ein Urteil fallen. Im Jahr 2011 hatte er im kalifornischen Newport Beach das Unternehmen Edge College & Career Network gegründet und ihm den Spitznamen "The Key" gegeben. Türöffner also. Solche Firmen gibt es zuhauf in den USA, weil Eltern wie schon erwähnt sehr viel dafür tun, ihren Kindern den Zugang zu Unis zu erleichtern. "Ich habe eine Seitentür erfunden, weil die Kinder durch die Vordertür nicht reinkamen und die Hintertüren wie Spenden keine Garantie waren", sagte Singer am Dienstag vor Gericht: "Es war deshalb attraktiv für die Eltern, weil ich eine Garantie geben konnte."

Organisierte Bestechungen

Zum Unternehmen gehörte die wohltätige Organisation Key Worldwide Foundation, an die Eltern Geld überwiesen und als Spenden sogar von der Steuer absetzen konnten; über diesen Non-Profit-Zweig organisierte Singer die Bestechungen. Eltern besorgten ärztliche Atteste für die Kinder, die standardisierte Prüfungen für die Aufnahme an Colleges deshalb zum Beispiel über zwei Tage verteilt an einer Privatschule in West Hollywood ablegen durften. Dort gab es entweder falsche Prüflinge, unerlaubte Hilfe während der Tests, oder die Antworten wurden im Nachhinein korrigiert. Die Tochter von Felicity Huffman etwa soll das Ergebnis ihres "Scholastic Assessment Test", kurz SAT, auf diese Weise um 400 Punkte auf 1420 verbessert haben. Eine bestimmte Punktzahl bei dem größtenteils auf Multiple-Choice-Fragen basierenden Test gilt als eine der Zugangsvoraussetzungen an vielen US-Hochschulen.

Bis zu 75 000 Dollar pro gefälschtem Test bezahlten die Eltern, es gab aber noch einen anderen, viel haarsträubenderen Weg, um an eine Elite-Uni zu kommen: die Sportfakultäten. Gerade für Schüler aus ärmeren Familien ist ein Sportstipendium die einzige Möglichkeit, die teils horrenden Studiengebühren von bis zu 70 000 Dollar pro Jahr nicht selbst aufbringen zu müssen. Unis lassen, das ist bekannt, talentierte Sportler auch dann zu, wenn die Noten nicht ganz so gut sind. Die Gratis-Ausbildung an einer Elite-Uni gilt dann als Bezahlung für sportliche Leistungen. Darüber wird in den USA immer wieder debattiert, geändert hat sich an dieser Praxis seit Jahrzehnten nicht viel.

Bis zu 1,2 Millionen Dollar

In diesem Fall funktionierte es nun genau andersherum, Jugendliche wurden in weniger beachteten Sportarten angenommen, obwohl sie in der entsprechenden Disziplin nicht wirklich etwas geleistet hatten. In einem Fall bezahlten Eltern insgesamt 1,2 Millionen Dollar, damit ihre Tochter als talentierte Fußballspielerin dargestellt und von der Universität Yale aufgenommen würde, die Trainerin soll mit mindestens 400 000 Dollar bestochen worden sein.

Unternehmer Singer und seine Kollegen fälschten Fotos und sportliche Leistungen, laut Anklage bezahlten die Schauspielerin Lori Loughlin und der Modedesigner Mossimo Giannulli "insgesamt 500 000 Dollar an Bestechungsgeldern, damit ihre beiden Töchter als Kandidatinnen für die Ruder-Mannschaft an die University of Southern California aufgenommen werden". Sie bestritten kein einziges Rennen.