Sie treffen sich zufällig und freunden sich an. Erst Jahre später finden Andrea Urmston und Dave Green heraus: Sie sind verbundener, als sie denken. Nun haben sie ihre Geschichte mit der BBC geteilt.

Wenn sich zwei Menschen im zufälligen Chaos dieser Welt finden und anfreunden, ist das für sich schon ein kleines Wunder. Wenn sie dann noch miteinander verbunden sind, eng sogar, ohne es zu wissen, dann liefert das Stoff für umwerfende Storys. So wie die der Briten Andrea Urmston und Dave Green, die die BBC ausgegraben hat. Zwei beste Freunde, die sich gut verstehen, unheimlich gut, und erst Jahre später herausfinden, woran das liegen könnte.