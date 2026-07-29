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GroßbritannienDer beste Freund, der sich als verlorener Bruder entpuppt

Lesezeit: 3 Min.

Sie waren beste Freunde, dann finden Andrea Urmston und Dave Green heraus, dass sie Bruder und Schwester sind. Ihre Geschichte haben sie der BBC erzählt.
Sie waren beste Freunde, dann finden Andrea Urmston und Dave Green heraus, dass sie Bruder und Schwester sind. Ihre Geschichte haben sie der BBC erzählt. Screenshot BBC

Sie treffen sich zufällig und freunden sich an. Erst Jahre später finden Andrea Urmston und Dave Green heraus: Sie sind verbundener, als sie denken. Nun haben sie ihre Geschichte mit der BBC geteilt.

Von Joshua Beer

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Wenn sich zwei Menschen im zufälligen Chaos dieser Welt finden und anfreunden, ist das für sich schon ein kleines Wunder. Wenn sie dann noch miteinander verbunden sind, eng sogar, ohne es zu wissen, dann liefert das Stoff für umwerfende Storys. So wie die der Briten Andrea Urmston und Dave Green, die die BBC ausgegraben hat. Zwei beste Freunde, die sich gut verstehen, unheimlich gut, und erst Jahre später herausfinden, woran das liegen könnte.

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