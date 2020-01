© Reuters

Ein System von Google nutzt Künstliche Intelligenz zur Auswertung von Mammografien. Es schnitt in einer in den USA und Großbritannien durchgeführten Studie bei der Erkennung von Brustkrebs so gut ab wie echte Radiologen. Forscher hoffen zudem auf eine Verringerung von Fehlbefunden.