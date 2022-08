Die Bernstein-Waldschabe ist eine Art vegetarischer Hippie, der per Anhalter durch Europa reist. Kein Grund zum Fürchten also.

Invasion der Krabbeltiere: Durch den Klimawandel breiten sich südeuropäische Insekten zunehmend im Norden aus. Auch die Bernstein-Waldschabe ist in den letzten Jahren immer häufiger in Deutschland zu finden. Igitt? Kein Grund zur Panik!

Von Titus Arnu

In "Mimic - Angriff der Killerinsekten" unterwandern mutierte Riesenkakerlaken New York. Sie können auf zwei Beinen laufen, und wenn sie Hut und Mantel tragen, sind sie in der Dämmerung kaum von grantigen älteren Herren zu unterscheiden. Der Horrorfilm von Guillermo del Toro aus dem Jahr 1997 kann bei empfindlichen Zuschauern zu Übersprungshandlungen wie wahllosem Insektengiftsprühen und unkoordiniertem Fliegenklatschengewedel führen. "Mimic" spielt auf schäbige Weise mit dem weitverbreiteten Schaben-Hass (nicht zu verwechseln mit Schwaben-Hass) und übersteigert eine reale Entwicklung ins Groteske. Denn tatsächlich ist in diesem heißen Sommer eine Invasion von Schaben zu beobachten.