Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone ist in einem Betrugsverfahren zu einer Bewährungsstrafe von 17 Monaten verurteilt worden. Zuvor hatte sich Ecclestone schuldig bekannt, Auslandsvermögen in Höhe von mehr als 400 Millionen Pfund (etwa 463 Millionen Euro) bei der Steuer falsch angegeben zu haben. Weil der 92-Jährige sein Vergehen einräumte, sah der Southwark Crown Court in London davon ab, ihn ins Gefängnis zu schicken. Zudem wurde vor Gericht bekannt, dass Ecclestone mit den Steuerbehörden einen zivilrechtlichen Vergleich über mehr als 650 Millionen Pfund (etwa 755 Millionen Euro) vereinbart hat. Dies wurde strafmildernd berücksichtigt.