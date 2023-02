Von Marc Beise, Rom

Der Hauptdarsteller erschien nicht vor Gericht an diesem Mittwochvormittag, warum auch. Für Silvio Berlusconi ist der "Fall Rubi" längst erledigt, in zwei vorherigen Prozessen ist der ehemalige italienische Regierungschef bereits freigesprochen worden, und nichts anderes hatte er für das letzte Verfahren, das jetzt in Mailand zu Ende ging, erwartet - und so kam es dann ja auch.