Beamte sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort in Berlin-Moabit.

Am helllichten Tag wird ein Mann mitten in Berlin Opfer eines Verbrechens. Passanten rufen die Polizei. Es könnte sich um organisierte Kriminalität handeln.

In Berlin soll am Freitagmittag ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. Das teilte die Polizei mit. Zu der Tat soll es demnach gegen 12 Uhr im Stadtteil Moabit gekommen sein. Ein Sprecher der Behörde sagte, Zeugen hätten die Polizei alarmiert. Sie hätten berichtet, dass im Bereich des Kleinen Tiergartens geschossen worden sei. Laut Twitter-Mitteilung waren viele Einsatzkräfte am Tatort an der Ecke Turmstraße/Stromstraße.

Gegen 12 Uhr soll in #Moabit ein unbekannter Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben.

Auch ein Hubschrauber und die Wasserschutzpolizei hätten sich an dem Einsatz beteiligt. Der Kleine Tiergarten liegt nur wenige Hundert Meter von der Spree entfernt. Die Leiche wurde zunächst mit einem blauen Zelt abgeschirmt. Von außen war zu sehen, wie ein Ermittler, der einen weißen Schutzanzug trug, Spuren untersuchte.

Auch Oberstaatsanwaltschaft Ralph Knispel, der schwerpunktmäßig in Fällen von Clan-Kriminalität ermittelt, sei am Tatort gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Dies könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine Tat aus dem Bereich der organisierten Kriminalität handelt. Die Polizei äußerte sich dazu nicht.