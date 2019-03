15. März 2019, 18:56 Uhr Berliner Eisbärenjunges Erster Ausflug ins Freie

Mit seiner Mutter Tonja erkundete das Jungtier erstmals die Außenanlage im Tierpark Berlin. Von Samstag an ist das bislang noch namenlose weibliche Jungtier auch für Besucher zu sehen.

Die kleine Eisbärin macht ihre erste Erkundungstour im Tierpark mit ihrer Mutter Tonja. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Auf tapsigen Pfoten in die Welt: Das Berliner Eisbärenjunge hat dreieinhalb Monate nach seiner Geburt einen ersten Ausflug unternommen. Mit seiner Mutter Tonja erkundete das Bärchen am Freitag erstmals die Außenanlage im Tierpark Berlin samt Bad im Wasserbecken . Von diesem Samstag an ist das bislang noch namenlose weibliche Jungtier auch für Besucher zu sehen. Tierparkdirektor Andreas Knieriem sprach von "einem ganz besonderen Tag". Nach monatelangem Bangen und Daumendrücken sei "die Erleichterung kaum in Worte zu fassen". Die Sterblichkeitsrate unter Eisbärenjungen ist hoch, in der Natur überleben nur etwa 15 Prozent ihre ersten zwei Lebensjahre.