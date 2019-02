7. Februar 2019, 18:44 Uhr Berlinale-Eröffnung "Die Zukunft des Films ist weiblich"

Zum Filmfestival-Beginn reißt sich ein Jury-Mitglied das Jackett auf und zeigt eine Botschaft. Andere tragen rote Plüschherzen auf dem Kopf. Und ein inoffizielles Motto gibt es auch schon.

Von Verena Mayer

Große Filmfestivals sind ja immer auch die Möglichkeit, mit geringem Aufwand enorme Wirkung zu erzielen. Alle Kameras sind auf die Stars gerichtet, jedes Kleid, jede Geste auf dem roten Teppich wird sofort live in die ganze weite Welt gestreamt.

Darauf setzt auch der Mann, der am Abend über den roten Teppich des Berlinale-Palasts auf dem Potsdamer Platz kommt, wo am Donnerstagabend die Berliner Filmfestspiele eröffnet haben. Der Mann - es ist der durchaus auch zu größeren Skandalen neigende Filmemacher Rosa von Praunheim - trägt als Kopfbedeckung ein großes rotes Plüschherz mit Pfeil mittendurch.

Die Botschaft bleibt unklar. Geht es um die Liebe allgemein? Oder ist es ein Abschiedsgruß an den Berlinale-Chef, Dieter Kosslick, der nach 18 Jahren sein Amt abgibt?

Einer reißt sich das Jackett auf

So oder so: Schon bevor deutsche Stars wie Paula Beer, Tom Tykwer, Wim Wenders, Heike Makatsch, Nina Hoss oder Natalia Wörner eintreffen, wurden Zeichen gesetzt. Von Rajendra Roy, dem Filmkurator des New Yorker MoMas und in diesem Jahr Mitglied der Jury der Berlinale etwa.

Als die Jury am Vormittag bei einer Pressekonferenz vorgestellt wird und die Juroren etwas über sich sagen sollen, reißt er erst einmal sein Jackett auf und zeigt auf das T-Shirt darunter. Auf dem steht: "The Future of Film is Female", die Zukunft des Films ist weiblich.

Der Satz dürfte so etwas wie das inoffizielle Motto des diesjährigen Festivals werden. Selten seien so viele Filme von Regisseurinnen im Wettbewerb vertreten, sagt die französische Schauspielerin Juliette Binoche, die in diesem Jahr die Präsidentin der Jury ist. Es sind nämlich sieben von 17. Das sei vor zehn Jahren noch ganz anders gewesen. "Aber diese Filme sind da nicht, weil sie von Frauen sind, sondern weil sie toll sind", sagt sie noch.

Was bringt uns menschlich weiter?

Juliette Binoche trägt kein Accessoire, das sich irgendwie interpretieren ließe, in hellem Rollkragenpulli und dunklem Blazer sitzt sie zwischen ihren Kolleginnen und Kollegen der Jury und erzählt, was sie von den kommenden zehn Tagen, in denen in Berlin wieder Hunderte Filme zu sehen sein werden, erwartet: Sie will herausfinden, welche Filme unbedingt gezeigt werden müssen, damit man sich menschlich weiterentwickle.

Das Menschliche kommt im Eröffnungsfilm schon mal nicht zu kurz. "The Kindness of Strangers" der dänischen Regisseurin Lone Scherfig erzählt von einer Mutter, die mitten im Winter ihren Ehemann verlässt und in der Großstadt New York unerwartet Hilfe von Unbekannten erhält. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage: Wo bleibt bei der ganzen Filmkunst die Politik? "Ein guter Film muss menschlich sein. Und wenn er das ist", sagt Binoche, "ist er auch politisch."