Unglück in Berlin

In Berlin-Mitte sind bei einem schweren Verkehrsunfall vier Menschen getötet worden. Unter den Opfern ist nach Angaben der Feuerwehr auch ein Kleinkind.

In Berlin-Mitte sind bei einem schweren Verkehrsunfall vier Menschen getötet worden. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind, wie die Feuerwehr am Freitagabend auf Twitter schrieb. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Ein Auto war an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf einen Gehweg gefahren. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt und der Linienverkehr umgeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019

