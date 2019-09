In einem Berliner Mietshaus soll ein Mann seine tote Mutter mehr als zwei Jahre lang in einem selbstgezimmerten Sarg versteckt haben, vermutlich um ihre Rente zu kassieren. Die 85-Jährige starb nach bisherigen Erkenntnissen im Frühjahr 2017 eines natürlichen Todes. Der heute 57-jährige Sohn habe sie jedoch nicht bestatten lassen, sondern die Leiche in seinem Kellerverschlag verstaut, so die Polizei. Dies sei, "so makaber das klingen mag", lediglich eine Ordnungswidrigkeit: In Deutschland müssten Tote bestattet werden. Das Versteck flog bei einer Polizeikontrolle in dem Haus auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Leistungsbetrug.