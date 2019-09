Mitten in Berlin hat es am Freitagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Vier Menschen starben, darunter ein Kleinkind. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Porsche-Sportgeländewagen an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf einen Gehweg und in eine Personengruppe. Der Unfallhergang sei noch offen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zunächst stand die Frage im Raum, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handle. Es deute jedoch alles auf einen Verkehrsunfall hin, so der Sprecher. Nach Angaben der Polizei vor Ort soll der Fahrer einen Krampf erlitten und mit 80 Stundenkilometern über den Gehweg in einen Bauzaun gerast sein. Der Mann sei schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Offenbar befanden sich weitere Menschen im Wagen.