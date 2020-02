Vor dem Tempodrom in Berlin-Kreuzberg ist am Freitagabend ein Mensch erschossen worden, vier weitere wurden verletzt. Bei dem Toten handelt es sich nach SZ-Informationen um einen 42-jährigen Mann. Die verletzten Personen hätten sich selbst auf den Weg ins Krankenhaus gemacht, hieß es. Gegenüber der SZ sagte die Berliner Polizei, die Personen würden "intensiv medizinisch betreut". Nach wie vor seien die Hintergründe der Tat noch vollkommen unklar.

Ca. 22.50 Uhr wurden Einsatzkräfte zum #Tempodrom alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte vor dem Gebäude Schüsse abgegeben, infolge dessen eine Person starb und 3 weitere verletzt wurden. Die Täter sind flüchtig. Unsere #Moko hat die Ermittlungen aufgenommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 15, 2020

Der Tatort befindet sich am Tempodrom in der Möckernstraße, einer Veranstaltungshalle in der Berliner Innenstadt. Im Tempodrom stand am Freitagabend eine türkische Comedyshow auf dem Programm. Die Tat ereignete sich am Freitagabend gegen 23 Uhr.

Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten den Tatort, die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Besucher der Veranstaltung im Tempodrom wurden über Seiten- und Hinterausgänge aus dem Gebäude gebracht. Panik herrschte nicht, wie ein Reporter der deutschen Presseagentur (dpa) berichtete. Polizeikräfte durchsuchten die umliegenden Grünanlagen.

Es könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es mehrere Täter gab oder es nur einer war. Das sagte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Mona Lorenz, am Samstagmorgen gegenüber der dpa. Er oder sie sind laut Lorenz weiterhin flüchtig, eine Mordkommission ermittle mit Hochdruck. Die Polizei hat die Pressehoheit inzwischen an die Staatsanwaltschaft abgegeben.