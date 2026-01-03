Zum Hauptinhalt springen

BerlinEtwa 50 000 Haushalte von Stromausfall betroffen

Zehntausende Haushalte in Berlin blieben am Samstagmorgen ohne Elektrizität - so wie hier in der Osdorfer Straße in Lichterfelde.
Zehntausende Haushalte in Berlin blieben am Samstagmorgen ohne Elektrizität - so wie hier in der Osdorfer Straße in Lichterfelde. (Foto: Michael Ukas/dpa)

Im Südwesten Berlins haben die Menschen voraussichtlich bis zum frühen Abend keinen Strom. Eine brennende Kabelbrücke ist der Grund.

Ein großflächiger Stromausfall im Südwesten Berlins trifft nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin etwa 50 000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe. Betroffen sind große Teile von Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf und Lichterfelde.

Der Grund für die Störung sei der Brand einer Kabelbrücke über dem Teltowkanal in der Nähe des Kraftwerks Lichterfelde. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, die Brandursache noch unklar. Zunächst berichtete der RBB die Reparatur könnte bis zum frühen Abend dauern. Auf seiner Internetseite gibt der Betreiber nicht an, wann die Haushalte wieder Strom haben werden. Es werde an einer schrittweisen Wiederversorgung gearbeitet.

