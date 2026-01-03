Der Grund für die Störung sei der Brand einer Kabelbrücke über dem Teltowkanal in der Nähe des Kraftwerks Lichterfelde. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, die Brandursache noch unklar. Zunächst berichtete der RBB die Reparatur könnte bis zum frühen Abend dauern. Auf seiner Internetseite gibt der Betreiber nicht an, wann die Haushalte wieder Strom haben werden. Es werde an einer schrittweisen Wiederversorgung gearbeitet.