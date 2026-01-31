Zum Hauptinhalt springen

Streik und FrostBerlins Straßenbahnen fahren am Montag ohne Passagiere

Lesezeit: 1 Min.

Die Straßenbahnen haben seit einigen Tagen mit dem Hauptstadt-Wetter zu kämpfen.
Die Straßenbahnen haben seit einigen Tagen mit dem Hauptstadt-Wetter zu kämpfen. (Foto: Sebastian Gollnow/Sebastian Gollnow/dpa)

Trotz des Warnstreiks am Montag im Berliner Nahverkehr sollen Straßenbahnen fahren – allerdings ohne Fahrgäste.

Trotz des Warnstreiks im Berliner Nahverkehr am Montag sollen Straßenbahnen im Einsatz sein, um ein erneutes Einfrieren von Oberleitungen zu verhindern. Einen entsprechenden Kompromiss haben Verdi und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) geschlossen, wie beide mitteilten. Der Fahrgastbetrieb soll davon aber weiterhin ausgeschlossen sein – die Straßenbahnen fahren ohne Passagiere.

Hintergrund dieser Sondervereinbarung ist die Hoffnung, am Dienstag nach dem Warnstreik wieder stabil fahren zu können, wenn die Oberleitungen frei von Eis gehalten werden, sagte eine BVG-Sprecherin. Verdi hatte zuvor für Montag zu ganztägigen Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. Schon in der vergangenen Woche war der Straßenbahnbetrieb in der Hauptstadt über Tage zum Erliegen gekommen. Grund dafür waren aber keine Arbeitskämpfe, sondern das Wetter.

Gegen die anhaltende Glätte in der Hauptstadt sollen jetzt auch Taumittel wie Streusalz zum Einsatz kommen, deren Gebrauch aus Umweltgründen eigentlich verboten ist. Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) kündigte am Freitag an, dass dieser per Allgemeinverfügung ausnahmsweise erlaubt werde, und zwar bis auf Widerruf. Man wolle die Möglichkeiten des Senats vollumfänglich ausschöpfen, um die Sicherheit auf Berlins Gehwegen wiederherzustellen, erklärte sie. Dazu sei auch geplant, „sämtliche verfügbaren Ressourcen“ für die Glättebekämpfung einzusetzen. Dazu soll es demnach Abstimmungen mit den Bezirken und landeseigenen Unternehmen wie der Berliner Stadtreinigung (BSR) geben.

Vorausgegangen war der Debatte ein viel beachteter Social-Media-Post des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU). Darin schrieb er: „Ich appelliere an das Abgeordnetenhaus, den Einsatz von Tausalz in Berlin in Ausnahmen möglich zu machen.“ Der Post wurde mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Mal gesehen. In den Kommentaren gibt es auch viel Spott für die Kommunikation des Berliner Regierungschefs und an dessen Krisenmanagement.

© SZ/dpa/jerb - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Streik
:Am Montag stehen bundesweit Busse und Bahnen still

Die Gewerkschaft Verdi ruft Zehntausende Beschäftigte im Nahverkehr zum Streik auf, um bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Wo genau es zum Ausstand kommen soll.

Von Alexander Hagelüken

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite