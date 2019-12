Einbrecher haben aus dem Stasi-Museum in Berlin Orden und Schmuck gestohlen. Sie seien zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen über ein Fenster in das erste Stockwerk des Gebäudes eingestiegen, teilte die Polizei mit. Ein Museumsmitarbeiter habe am Sonntag mehrere zerschlagene Vitrinen in den Ausstellungsräumen entdeckt und dann die Beamten alarmiert. Der Wert des gestohlenen Schmucks und der Orden war zunächst unklar.

Insgesamt seien drei Vitrinen zerstört worden, sagte Museumsleiter Jörg Drieselmann dem Tagesspiegel. Mehrere Orden seien gestohlen worden, darunter ein Vaterländischer Verdienstorden in Gold, ein Karl-Marx-Orden, ein Lenin-Orden sowie der Orden "Held der Sowjetunion". Bei dem aus dem Museum gestohlenen Schmuck handelt es sich laut Drieselmann um Trauringe, Ringe mit Steinen und Perlen, eine Uhr und ein Armband, jeweils aus Gold.

Nun muss geprüft werden, welchen Wert die Stücke tatsächlich hatten und welche davon Originale waren. "Es ist immer schmerzlich, wenn eingebrochen wird. Das Sicherheitsgefühl wird erheblich gestört", sagte Drieselmann. Es handele sich nicht um große Schätze. "Aber wir sind ein historisches Museum und rechnen nicht damit, dass jemand bei uns einbricht."

Christian Booß, Vorsitzender des Bürgerkomitees "15. Januar", einem Verein zur Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit, sagte am Sonntagnachmittag: "Das Gebäude hat einen Wachschutz der Stasi-Unterlagenbehörde. Man fragt sich schon, wie ist das möglich, dort einzubrechen?" Das Stasi-Museum liegt auf dem ehemaligen Gelände der Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR. Früher war der Dienstsitz Erich Mielkes hier, der Minister für Staatssicherheit war.

Erst vor gut einer Woche waren ebenfalls bisher noch unbekannte Täter in das Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen. Dort ließen sie wertvolle, zum Teil mit Juwelen besetzte Schmuckstücke mitgehen. Inzwischen hat die Polizei eine Belohnung von 500 000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Tat führen.