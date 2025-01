Ein Influencer, der sich dabei filmt, wie er eine Rakete in eine Wohnung schießt. Kugelbomben, die einen Siebenjährigen lebensgefährlich verletzen – in der Hauptstadt wurde der Jahreswechsel wieder mal heftigst gefeiert. Kommt nun ein Böllerverbot?

Von Jan Heidtmann, Berlin

Am Montagmorgen ist der erste Handwerker bereits um 7.30 Uhr im Haus Vorbergstraße 1 unterwegs. Er hat seine Leiter in der Zahnarztpraxis im ersten Stock aufgestellt, die Fenster müssen repariert werden – wie in so einigen Wohnungen hier im Berliner Ortsteil Schöneberg. Eine sogenannte Kugelbombe, ein eigentlich nur für Profis zugelassener Sprengkörper, war um zwei Uhr in der Silvesternacht vor der Tür des Hauses gezündet worden. Fünf Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Selbst im fünften Stock waren noch Fenster zerborsten, die Haustür wurde aus den Angeln gehoben. 36 Wohnungen sind vorübergehend nicht bewohnbar.