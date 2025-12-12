Zum Hauptinhalt springen

Sprengkörper in BerlinWie gefährlich wird Silvester?

Lesezeit: 4 Min.

Im vergangenen Jahr richteten Kugelbomben in Berlin große Schäden an.
Im vergangenen Jahr richteten Kugelbomben in Berlin große Schäden an. (Foto: Jörg Carstensen/dpa)

Lastwagen voller verbotener Böller, selbstgebaute Sprengkörper, Kugelbomben – in Berlin ist Silvesterrandale eine Art Volkssport. Warum die Polizei sich schwertut dagegenzuhalten.

Von Constanze von Bullion, Berlin

In Berlin wird jetzt wieder emsig gebastelt, wenn auch nicht unbedingt an Strohsternen. Im Stadtteil Neukölln zum Beispiel suchte ein Vater im Zimmer seines zwölfjährigen Sohns vor wenigen Tagen einen Schlüssel – und stieß stattdessen auf einen Karton mit 60 hochexplosiven Feuerwerkskörpern aus Polen und Tschechien. Die Böller sind verboten in Deutschland. Sie können schnell mal einen Finger kosten oder eine ganze Hand. Der Junge soll sie laut Polizei auf Instagram bestellt und begonnen haben, das Schwarzpulver in die Hülle eines Klebstifts umzufüllen. Ein Funke hätte genügt, um eine schwere Explosion auszulösen. Der Vater schleppte den Karton zur nächsten Wache.

