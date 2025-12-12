In Berlin wird jetzt wieder emsig gebastelt, wenn auch nicht unbedingt an Strohsternen. Im Stadtteil Neukölln zum Beispiel suchte ein Vater im Zimmer seines zwölfjährigen Sohns vor wenigen Tagen einen Schlüssel – und stieß stattdessen auf einen Karton mit 60 hochexplosiven Feuerwerkskörpern aus Polen und Tschechien. Die Böller sind verboten in Deutschland. Sie können schnell mal einen Finger kosten oder eine ganze Hand. Der Junge soll sie laut Polizei auf Instagram bestellt und begonnen haben, das Schwarzpulver in die Hülle eines Klebstifts umzufüllen. Ein Funke hätte genügt, um eine schwere Explosion auszulösen. Der Vater schleppte den Karton zur nächsten Wache.