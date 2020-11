Vor mehr als zehn Tagen wurden in einem Waldstück in Berlin-Buch Knochen gefunden.

Bereits seit September wurde ein Mann in Berlin vermisst, dann wurden vor einigen Tagen seine Knochen gefunden. Nach der Untersuchung der Überreste gibt es nun Hinweise auf Kannibalismus. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, auf Nachfrage. Zuvor hatten Bild und die B.Z. über den grausamen Fall berichtet. Ein Tatverdächtiger kam in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Sexualmordes aus niedrigen Beweggründen gegen den 41-Jährigen.

Nach dpa-Informationen ist der Verdächtige Deutscher und von Beruf Lehrer, er soll in einschlägigen Foren unterwegs gewesen sein. Das Verbrechen kam ans Licht, nachdem die Knochenteile in einem Waldstück in Berlin gefunden worden waren. Der 44-Jährige wurde offenbar Opfer eines Verbrechens. Der Mann war nach Angaben der Polizei Monteur im Hochleitungsbau. Er hatte seine Wohngemeinschaft in Berlin am 5. September kurz vor Mitternacht verlassen und war zunächst spurlos verschwunden, wie es in einer Mitteilung vom Oktober hieß.

Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft, bei denen unter anderem Personen- und Leichenspürhunde eingesetzt wurden, führten später zu dem 41-Jährigen aus Berlin-Pankow, der nun wegen Verdachts des Sexualmords in Haft sitzt.

Kannibalismus ist sehr selten. In Deutschland war der Fall des "Kannibalen von Rotenburg" aus dem Jahr 2000 bekannt geworden. Der Täter hatte sein späteres Opfer über eine Kontaktanzeige in einem Internet-Forum kennengelernt. Das Landgericht Frankfurt verurteilte den Mörder im Jahr 2006 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.