Grundschulkinder in Berlin. Wohin tragen sie ihre Ranzen im kommenden Schuljahr? Zahlreiche künftige Siebtklässlerinnen und Siebtklässler mussten lange auf einen Platz an der Oberschule warten.

Weil es in der Hauptstadt nicht genug Schulen gibt, finden Hunderte Kinder keinen Platz an einer Oberschule - und werden irgendwie irgendwo zugeteilt. Mal ist die Schule 30 Kilometer weit weg, mal ist sie englischsprachig. Wie das Chaos Familien zermürbt.

Von Verena Mayer, Berlin

Ein zwölfjähriger Junge will zur Schule gehen. Das ist jedoch nicht so einfach, denn der Junge lebt in Berlin. Dort hatte er wenige Wochen vor den Sommerferien noch keinen Schulplatz, weil ihm die Berliner Behörden keinen zuteilen können. Und der Zwölfjährige ist nicht der einzige mit diesem Schicksal. Im Juni wussten noch 170 Berliner Kinder nicht, auf welche Schule sie ab Mitte August gehen würden.