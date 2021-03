Von Verena Mayer, Berlin

Eine junge Frau im Audi A6, nachts in Berlin. Vor ihr liegt das Brandenburger Tor und eine lange Nacht, sie ist in die Stadt gekommen, um mit ihren Freunden Spaß zu haben. "Lass uns Rennen fahren, Alter", sagt ihr Beifahrer. Die Frau gibt Gas, im Auto wird gejohlt und gelacht, während sie mit mehr als hundert Kilometern pro Stunde über mehrere Kreuzungen fährt und die Spur wechselt, damit das Auto ihrer Freunde nicht an ihr vorbeikommt. Lichter und Schaufenster rauschen vorbei, der Audi ist so schnell, dass Passanten auf der Straße zur Seite springen müssen. "Bullshit, Alter, wie die wegrennen", ruft einer im Auto.