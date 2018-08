3. August 2018, 18:58 Uhr Berlin Rätsel um toten Jugendlichen

Fahrzeuge der Kriminalpolizei verlassen den Einsatzort am Berliner Stadtrand.

Die Polizei hat die Leiche eines 13-Jährigen entdeckt. Fest steht bislang, dass er keinem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.

Von Verena Mayer

BerlinDer Fall eines vermissten Jungen bewegt die Hauptstadt. Ein 13-Jähriger aus Berlin-Marzahn war Anfang der Woche nach einem Besuch bei Freunden nicht mehr nach Hause gekommen. Am Donnerstag wurde nun die Leiche eines Jugendlichen entdeckt, nahe der Stadtgrenze, nur wenige Kilometer vom Wohnort des 13-Jährigen entfernt. Ob der Tote der vermisste Junge ist, wollte die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Freitag noch nicht bestätigen, man wolle erst die Ergebnisse der Obduktion abwarten. Fest steht bislang, dass der tote Jugendliche keinem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Nun werde die Leiche auf Spuren von Gift, Drogen oder Medikamenten untersucht, heißt es bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). Der Tote war nahe einer alten Kläranlage von Passanten entdeckt worden, auf dem abgeschiedenen Gelände eines Solarparks, auf dem auch verfallene Gebäude stehen. Wie der Junge dort hinkam oder was er dort gesucht haben könnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.