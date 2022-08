Von Verena Mayer, Berlin

Der Berliner Radweg ist zweispurig, er führt an Beeten und Pflanzen vorbei, an Parkbuchten mit Sitzgelegenheiten und an einer Station, an der man die Reifen aufpumpen kann. Vor allem aber befindet sich dieser Radweg direkt unter einer U-Bahn-Trasse. Wer hier entlangradelt, ist sowohl vor dem Verkehr als auch vor dem Wetter geschützt. Kurz: Das hier ist ein Traum für alle, die in der Großstadt mit dem Fahrrad unterwegs sind.