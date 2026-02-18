Er hat jetzt also die Waffen getauscht, will statt mit dem Messer mit Worten kämpfen. Aber mehr noch kämpft er wohl mit sich selbst. Wassim al-M., 20 Jahre alt, geboren in Syrien, ein schmaler Kerl mit einem Schülergesicht, hat beschlossen zu reden mit der deutschen Justiz: über den Februar 2025, als er zwischen den Stelen des Berliner Holocaust-Mahnmals von hinten an einen spanischen Touristen herantrat, ihm mit einem Jagdmesser die Kehle durchtrennte, dann noch mal nachsetzte und das Gesicht seines Opfers traf.