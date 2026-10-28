Wegen einer Serie von Vergewaltigungen zuvor betäubter Frauen ist ein inzwischen 69-Jähriger zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht Berlin die anschließende Sicherungsverwahrung an. Die Unterbringung des Angeklagten nach verbüßter Strafhaft sei erforderlich, weil er weiterhin gefährlich für die Allgemeinheit sei, so die Richter. Einigen Opfern muss der Mann Zehntausende Euro Schmerzensgeld zahlen.

Das Gericht sprach den geständigen Deutschen der Vergewaltigung in 22 Fällen sowie der gefährlichen Körperverletzung und in einigen Fällen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen schuldig. 14 Frauen habe er bei Treffen in seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg mit sedierenden Substanzen im Getränk betäubt, dann vergewaltigt und dabei gefilmt. Wegen weiterer mutmaßlicher Taten wird noch ermittelt, dabei sollen 44 Frauen betroffen sein.

Der Angeklagte habe „bewusst nach Opfern gesucht“, sagte der Vorsitzende Richter Jakob Weber. Er hatte seine Opfer aus Berlin und Brandenburg über Online-Dating-Plattformen kennengelernt. Teils gab er sich als Polizeikommissar aus, teils als Bundeswehrpilot. In den Kontakten soll er sich charmant und romantisch gezeigt haben.

Die Frauen kamen freiwillig mit in seine Wohnung. Dort bot er ihnen laut Anklage alkoholische Getränke an, denen er eine „sedierende Substanz“ untermischte, dann habe er sie vergewaltigt. Bei einigen der Frauen war nach den Treffen mit dem Mann zwar teils ein komisches Gefühl zurückgeblieben, teils klagten sie über Schwindel und Übelkeit – eine Erinnerung an sexuelle Handlungen hatten sie jedoch nicht.

Der gelernte Elektriker hatte die Taten zu Prozessbeginn Anfang August gestanden. Der 69-Jährige soll in nicht öffentlicher Verhandlung gesagt haben, er sei „die ganze Zeit von seinen sexuellen Gedanken gefangen gewesen“. Er habe seine sexuellen Bedürfnisse nicht ohne Straftaten befriedigen können.

Der Vorsitzende Richter Jakob Weber (m.) wartet im Kriminalgericht Moabit mit seinen Beisitzern, dem Verteidiger, den Staatsanwälten, den Beiständen und dem Nebenkläger auf den Beginn eines Verhandlungstages im August (Archivbild). Soeren Stache/dpa

Ein psychiatrischer Gutachter habe allerdings keine Anhaltspunkte für eine verminderte oder aufgehobene Steuerungsfähigkeit festgestellt, hieß es im Prozess. Nach Aktenlage sei er kontrolliert vorgegangen. Auch habe er parallel zu den angeklagten Taten eine Beziehung geführt, die von seiner damaligen Lebensgefährtin als einvernehmlich und normal erlebt worden sei.

In Täter-Chatgruppen habe sich eine „extreme Entmenschlichung“ gezeigt, so eine Ermittlerin

Der Angeklagte soll in einschlägigen Chats als „Zeppelin 70“ unterwegs gewesen sein. Dort soll er sich auch nach Möglichkeiten erkundigt haben, wie man Frauen betäuben kann, um sich dann an ihnen zu vergehen. Eine „extreme Entmenschlichung“ habe sich in Täter-Chatgruppen gezeigt, in denen der Angeklagte unterwegs gewesen sei, schilderte eine Ermittlerin. Frauen seien als „Ware gehandelt worden“. Weil gegen einen Chat-Partner aus Niedersachsen ermittelt wurde, geriet der Berliner ins Visier der Ermittler.

Bei zwei Durchsuchungen im Juni 2025 und März 2026 in seiner Wohnung wurden nach Angaben eines Polizeibeamten „sehr, sehr viele Datenträger“ sichergestellt. Eine Kamera sei im Schlafzimmer fest installiert gewesen in Richtung Bett und auf „24/7“ in Betrieb gewesen. Die Polizisten stießen auf penibel geführte Unterlagen zu Aufnahmen. Zudem wurden Schlafmittel, Spritzen und Kanülen in Kisten und Koffern sichergestellt.

Mit dem Urteil folgte das Gericht im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 13 Jahre Haft sowie anschließende Sicherungsverwahrung beantragt hatte. Der Verteidiger plädierte auf eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als acht Jahren und forderte, eine mögliche Sicherungsverwahrung allenfalls vorzubehalten. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.