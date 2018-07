19. Juli 2018, 11:24 Uhr Berlin Polizei beschlagnahmt Clan-Vermögen in Millionenhöhe

Der leitende Berliner Oberstaatsanwalt Jörg Raupach (Mitte) auf der Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin.

Ermittler haben Immobilien und Grundstücke im Wert von etwa zehn Millionen Euro beschlagnahmt.

Sie gehören Personen aus dem Umfeld eines libanesischen Clans, der mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht wird.

Gegen 16 Personen wird nun wegen Geldwäsche ermittelt.

Die Berliner Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt (LKA) haben Immobilien und Grundstücke im Wert von etwa zehn Millionen Euro beschlagnahmt. Sie gehören Personen aus dem Umfeld eines libanesisch-stämmigen Clans, der mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht wird. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag haben die Behörden Details ihrer Ermittlungen präsentiert.

Die Ermittlungen richten sich gegen 16 Beschuldigte aus dem Umfeld eines libanesischen Clans. Ihnen wird Geldwäsche vorgeworfen. Die beschlagnahmten und gepfändeten Besitztümer sollen durch Straftaten finanziert worden sein. Neben den Immobilen und Grundstücken wurden auch Konten vorläufig gepfändet. Bereits am vergangenen Freitag haben Finanzermittler des LKA an 13 Orten Wohnungen und Geschäftsräume der betroffenen Familien in Berlin und Brandenburg durchsucht.

Inwiefern das inkriminierte Vermögen in Zusammenhang mit spektakulären Einbrüchen und anderen Straftaten steht, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen, hieß es. Insbesondere haben zwei Diebstähle mit Millionenschaden Aufsehen erregt. Zum einen sollen Personen aus dem Clan-Umfeld im vergangenen Jahr die 100 Kilogramm schwere Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen haben. Ihr Wert: 3,7 Millionen Euro. Bereits im Oktober 2014 waren in einer Berliner Sparkasse fast zehn Millionen Euro erbeutet worden. Die Täter brachen dabei über hundert Schließfächer auf und sprengten einen Geldautomat. Die Explosion beschädigte weite Teile des Gebäudes. Die Polizei fasste die Täter, die Beute jedoch blieb verschwunden.

Die aktuellen Ermittlungen stünden in direktem Zusammenhang mit dem Sparkassenraub, so Staatsanwalt Bernhard Mix. In der Zeit nach der Tat sei Ermittlern aufgefallen, dass der Bruder eines mutmaßlichen Täters, Empfänger staatlicher Leistungen, plötzlich diverse Eigentumswohnungen in Berlin und im Umland und Grundstücke gekauft habe. Daraufhin hätten Polizei und Staatsanwaltschaft begonnen Ermittlungen wegen Geldwäsche vorzunehmen. Im Zuge dessen seien zahlreiche Konten ausgewertet und Grundbücher eingesehen worden. Mix sprach von einem "Puzzle", bei dem immer neue Namen, Konten und Immobilienbesitzer aufgetaucht seien.

Gefragt nach neuen Erkenntnissen zur der bis heute verschwundenen Goldmünze aus dem Bode-Museum, sagte Mix: "Ich kann nur so viel sagen: Wir haben keine Goldmünze gefunden."

In Deutschland gilt seit einem Jahr ein neues Gesetz zur Abschöpfung krimineller Gewinne. Es ermöglicht eine vorläufige Sicherstellung und die Einziehung von Vermögen unklarer Herkunft. "Es vergrößert die Möglichkeiten, efolgversprechende Maßnamen anzugehen", sagte Jörg Raupach, der leitende Berliner Oberstaatsanwalt. Es sei nicht das erste Mal, dass das neue Gesetz bei Ermittlungen zum Tragen gekommen ist. Aber bis noch nie in einem Fall derart großen Umfangs, so Raupach.

Zu den Beschlagnahmungen von Wohnungen und anderen Immobilien ist bei der Staatsanwaltschaft bereits ein Widerspruch eingegangen. Ob der Staat sie dauerhaft einziehen darf, letztlich Gerichte.Derzeit hat die Staatsanwaltschaft im Grundbuch einen Eintrag vorgenommen, dass die Immobilien unter Zwangsverwaltung stehen und nicht verkauft werden dürfen.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) zufolge ist es generell sehr schwierig, in die abgeschotteten Strukturen der Clans vorzudringen. Beobachtet werde eine Zunahme von Wirtschaftskriminalität. Gewaltdelikte hingegen nähmen ab.

Nach Angaben der Berliner Polizei richteten sich im vergangenen Jahr 14 der 68 größeren Ermittlungsverfahren zur organisierten Kriminalität gegen Clans. Mehr als die Hälfte der Verdächtigen habe inzwischen einen deutschen Pass, sagte kürzlich Dirk Jacob, beim Berliner LKA zuständig für organisierte Bandenkriminalität. Zwischen zwölf und 20 teils kriminelle Clans dieser Art soll es in Berlin geben. Auch im Ruhrgebiet, in Niedersachsen und in Bremen sind die oft weit verzweigten Clans aktiv.