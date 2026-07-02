Mindestens 15 Patienten soll der Palliativarzt Johannes M. ermordet haben. Er gesteht nur zwölf der Taten. Eine Psychiaterin zeichnet das Porträt eines ängstlichen, unreifen Mannes, der „dieses Machterlebnis haben will“.

Die Frage nach dem Warum treibt das Gericht um, bis zum Ende. Aber immerhin, es gelingt eine Annäherung an diese Zone, die der Angeklagte so sorgfältig verborgen hat in sich. Weil da einer wohnt, der getötet haben soll. Immer wieder. Niemand weiß, ob er aus eigener Kraft damit aufhören könnte. Auch er selbst nicht.